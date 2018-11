… Cour de récré ou bien télé-réalité, avec Trump on ne sait jamais pour du sûr, “pour de vrai” comme on dit à la récré. Ces quelques petites scénettes pour célébrer le centenaire d’un événement aussi écrasant que la Grande Guerre, eh bien cela nous en dit bien plus que nombre d’analyses pontifiantes et rageuses, sur la crise terrifiante où nous ne sommes pas encore tout à fait selon certains, où nous sommes jusqu’au cou et jusqu’à nous noyer selon d’autres. Cette incertitude elle-même sur le sérieux ou non de ces choses est une bonne description de la crise, et ces moments d’exception qui sont pourtant nombreux sur la diplomatie réduites à des empoignades enfantines de récré dans l’ère trumpiste, nous disent combien l’événement surréaliste de ce président à la tête des USA, – car c’est bien lui, n’en doutez pas qui demeure l’incontestable star du show transatlantique et mémoriel, – enfante et produit sans cesse le désordre incommensurable où nous sommes plongés, et nous le décrit comme si le monde était une scène d’une séance de théâtre enfantin, une sorte de Fancy Fair globalisante pour le centenaire de la Grande Guerre.

Grâce à lui, grâce à Trump et à son incroyable visage boudeur, et malgré cette bouderie enfantine, la querelle entre les USA et l’Europe, cette querelle de récré, surgit par intervalles plus ou moins réguliers au niveau de la tragédie. « Pour la première fois dans l’histoire, nous avons une administration américaine qui est, pour dire cela d’une façon très modérée, nullement enthousiaste de la perspective d’une Europe forte et unie », dit le président de l’UE, l’autre Donald, le Polonais Tusk, dans un discours marquant le centenaire de l’indépendance de la Pologne.

« Et je parle de faits, et nullement de propagande », précise le Tusk Européo-Polonais, comme pour nous confirmer qu’il y a en général,lorsque Trump n’est pas président, beaucoup de propagande entre les USA et l’Europe. Par conséquent, Trump est aussi un révélateur, et ainsi passe-t-on, dans une parfaite interprétation de la tragédie-bouffe,du bouffe à la tragédie, vice-versa et retour.

Drôle de centenaire… Notre tâche est rude, car il s’agit de débrouiller l’écheveau de la tragédie-bouffe. (Mon Dieu, que ferais-je et que dirais-je si je n’avais cet article-là du Glossaire.dde ?) Jusqu’à quand et jusqu’où peut-on laisser aller leurs querelles de récré sans y voir des conséquences autres que bouffonnes ? A partir de quand et d’où doit-on envisager de prévoir des conséquences sérieuses que le comportement de ces gens installés “au sommet de l’État” nous dissimulent sans qu’ils le sachent ?

