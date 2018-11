Farce rhétorique et trahison de Trump : Unz résume la situation en ce lundi…

Peut-être que la perte de la Maison pourrait s’avérer être une bénédiction mitigée pour Trump. Les démocrates parviendront à contrôler tous les comités d’enquête. Leurs accusations et leurs assignations à témoigner rendront la vie de Trump encore plus misérable qu’elle ne l’était auparavant, tout en supprimant toute possibilité que des éléments importants de son dernier programme ne soient jamais adoptés. Cependant, bien que Trump soit parvenu à la présidence en préconisant un programme radical populiste-nationaliste, il n’a guère gouverné dans ces termes. Au cours de ses deux premières années au pouvoir, il a utilisé presque tout son capital politique pour imposer d’énormes réductions d’impôt aux riches, à la déréglementation de Wall Street et à de fortes augmentations des dépenses militaires. et une politique étrangère extrêmement pro-israélienne – exactement le genre de politique qui intéresse les candidats conservateurs de l’établissement, qu’il avait écrasés lors des primaires républicaines. Entre-temps, ses partisans de base déchirés ont dû se contenter d’une rhétorique radicale et d’un flot régulier de tweets scandaleux plutôt que de quelque chose de plus substantiel. Les républicains maîtrisant totalement le Congrès, il était assez difficile de trouver des excuses pour cette trahison généralisée, mais maintenant que les démocrates ont pris le Parlement, les apologistes de Trump peuvent plus facilement leur en vouloir reprocher.

http://www.unz.com/runz/racial-politics-in-america-and-in-california/