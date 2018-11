Va-t-on enfin se casser la gueule en 2019 ? Achetez du pain ! Du bois de chauffage ! Réchauffement chrématique ! récession des équinoxes ! Horreur boréale ! Rimbaud commente (pas John, l’autre) :

https://www.zerohedge.com/news/2018-11-12/understanding-global-recession-2019

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9matistique

En quelque soir, par exemple, que se trouve le touriste naïf, retiré de nos horreurs économiques, la main d’un maître anime le clavecin des prés ; on joue aux cartes au fond de l’étang, miroir évocateur des reines et des mignonnes, on a les saintes, les voiles, et les fils d’harmonie, et les chromatismes légendaires, sur le couchant.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cession_des_%C3%A9quinoxes