Affaiblissement technologique et abrutissement médiatique de la cause US

Par Valentin Vasilescu

Lorsque le bloc communiste a réalisé que l’OTAN avait commencé à détenir la supériorité, le Kremlin a su perdre de manière honorable, en signant fin 1987 avec Washington un accord INF pour détruire des missiles nucléaires à courte portée, moyenne portée et de portée intermédiaire (entre 500 et 5500 km).

Le missile Kinzhal a une portée de 2 000 kilomètres, une vitesse de 12 250 km/h et un plafond de croisière 40 000 à 50 000 m au maximum. Le missile Zirkon a une portée de 1 000 km, une vitesse de 9 800 km/h et un plafond de croisière 40 000 m. La probabilité de détruire un porte-avions avec les deux types de missiles hypersoniques, en perçant la défense AA est de 88 %. Ce qui signifie que, sur 100 missiles hypersoniques lancés, 88 perceront les défenses AA et détruiront leurs cibles. Dans le cas des États-Unis, si 11 missiles russes hypersoniques sont lancés contre les 11 porte-avions US existants, seuls 1,3 missiles ne toucheraient pas les cibles. Cela signifie qu’il ne resterait au Pentagone que deux porte-avions non coulés, dont un endommagé, après la première salve de missiles hypersoniques russes.

Quand ils voulaient imposer leur domination sur des pays ou des parties de continents, les Etats-Unis se sont toujours reposés sur leur supériorité technologique. Cette fois, c’est la Russie qui possède la supériorité technologique en matière de missiles hypersoniques parce que les Etats-Unis ne disposent pas de cette catégorie d’armes. Nous avons déjà traité des conséquences de la dotation de l’armée russe de ces missiles hypersonique dans des articles précédents [[1]] [[2]].

Contrairement à l’URSS, l’Amérique ne comprend pas qu’elle a perdu tout son avantage et envisage de se réarmer avec des missiles de moyenne portée (1,000 à 3,000 km), pour équilibrer la balance des forces, et de les déployer ensuite en Europe pour menacer Moscou. Les missiles américains de moyenne portée, qui avaient été éliminés en 1987 par le traité INF, ont des vitesses et des distances de vol similaires à celles des missiles hypersoniques russe Kinzhal Zirkon. Alors, au lieu d’admettre sa défaite et chercher à trouver des solutions lui permettant de sortir de cette situation la tête haute, l’Amérique impose une nouvelle guerre froide à la Russie.

Je l’ai déjà dit, dans un article précédent, que l’Amérique n’était pas prête à quitter le traité INF, car elle ne dispose pas des moteurs de fusée lui permettant de construire de nouveaux missiles balistiques à moyenne portée et de portée intermédiaire [[3]]. Donc le réarmement avec des missiles à moyenne portée n’aidera en rien les Etats-Unis. C’est à la même conclusion qu’était arrivé un groupe d’experts en non-prolifération des armes nucléaires qui, contrairement à l’entourage de Trump, est bien documenté et possède une vaste expertise à un niveau stratégique.

Par l’intermédiaire du prestigieux « New York Times » ce groupe a envoyé une lettre ouverte à la Maison Blanche pour convaincre le président Trump de ne pas retirer les États-Unis du traité INF. Parmi les signataires de la lettre se trouvent l’ancien secrétaire d’Etat George P. Shultz, un ancien secrétaire à la Défense, des sénateurs, des députés, d’anciens généraux, en particulier des commandants des forces nucléaires stratégiques, etc. [[4]].

Traduction Avic – Réseau International

