Hausse des taux (d’étau) : comment le sorcier américain fait hoqueter, cracher et craquer les chinois (par Bruno Bertez)

Nous avons expliqué il y a peu que cette politique de la Fed, justifiée par des raisons de régulation interne tout à fait admissibles est en fait instrumentalisée afin de faire plier les autorités chinoises.

Navarro l’a confirmé ce week end.

Le dollar est une arme, sa hausse est sanglante, destructrice.

La campagne de presse en cours dans les médias américains et les réseaux sociaux sur le fait que plus du quart du parc de logements chinois est vide fait partie de cette offendive: le but est de faire s’effondrer les prix des logements afin de ruiner ceux qui les ont achetés et faire en sorte qu’ils se retournent contre le gouvernement, ce qu’ils font déja.

La Fed avec la hausse des taux et sa conséquence, la hausse du dollar , la Fed fait maintenant partie du dispositif MAGA, Make America Great Again. Trade War et Guerre Monétaire marchent ensemble.

L’objectif est de faire craquer socialement , de l’intérieur le système chinois , c’est le modus operandi habituel des américains.

Le système chinois vit sur des « fausses » valeurs, des valeurs éloignées des valeur du marché mondial; si on le fait craquer il se trouvera dans la situation de l’URSS en son temps.

Le pari chinois d’un système mixte, avec des valeurs différentes qui coexistent, est en difficulté car la transmission des valeurs mondiales se fait par le canal de la finance or, la Chine a fait la bêtise d’exposer sa finance au marché mondial!

Attention quand je parle de valeurs je parle de valeurs économiques, valeur travail monnaie, système de prix , prix de l’argent, épargne, prix du risque …

La stratégie s’articule de la façon suivante et elle n’est pas différente de celle mise en place à l’égard de l’Iran elle même copiée de celle utilisée vis a vis de l’URSS:

-asphyxie financière, bancaire et monétaire

-ralentissement économique

-révelation des déséquilobres structurels

-menace de chaos par dislocation du système des valeurs relatives

-le système chinois est obligé de se durcir et se fermer de plus en plus

-appauvrissement relatif de la population

-troubles sociaux

-repression

-encouragement des rebellions par les USA

et etc etc

Notez que dans ce schéma l’Europe/ Allemagne est un dégat collateral!

Les vecteurs de propagation sont:

-Les taux

-le dollar

-le « dollar

-la liquidité globale

-l’ascension vertigineuse des couts de refinancement des trillions qui viennent à échéance.

-les GAFA

-l’extra territorialité juridictionnelle

-le controle des infrastructures de la finance globale

La question de la liquidité est importante, mais il ne faut pas oublier celle des taux d’intéret. Les coûts d’intérêts montent et vont monter fortement alors que le Reste du Monde, le ROW est endetté de façon colossale et que les échances de remboursement se profilent pour 2020, 21 et 22!

Ce sont des Trillions et des trillions qu’il va falloir tenter de rouler dans de très mauvaises conditions. Il va y avoir au minimum, 8 trillions à rouler! Les emergents et la Chine sont en première ligne de vulnérabilité.

L’Europe est en seconde ligne. Elle sera en première ligne si elle fait la connerie de déclencher la guerre à l’Italie au lieu de l’aider et de lui tendre la main.

On va devoir emprunter court pour rembourser du long!