Ralentissement US ; le point de Snyder… C’est Hélène et les glaçons !

# 1 Lorsque l’activité économique est en hausse, la demande de pétrole augmente et les prix du pétrole ont tendance à augmenter. Mais lorsque l’activité économique ralentit, la demande de pétrole diminue et les prix du pétrole ont tendance à baisser. C’est pourquoi le prix du pétrole en ce moment est si alarmant …

Les pertes dans le monde pétrolier ont été stupéfiantes alors que les inquiétudes concernant l’offre excédentaire se creusent. Le brut est en baisse de 12 jours consécutifs, la plus longue série de pertes depuis la négociation des contrats à terme standardisés en mars 1983.

Les prix du pétrole américain ont chuté de 7%, tombant à 55,69 dollars le baril mardi, leur plus bas niveau en un an. C’était la pire journée du brut depuis septembre 2015.

# 2 Un nouveau sondage a révélé que seulement 13% des Américains envisagent d’acheter une maison l’année prochaine. Ce nombre a diminué pendant trois trimestres de suite et a maintenant diminué de près de moitié au cours des douze derniers mois.

# 3 Alors que le marché s’assèche, l’inventaire des maisons invendues monte en flèche à l’ échelle nationale…

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que l’inventaire du comté ait grimpé de 86% en octobre et de 188% parmi les copropriétés en octobre par rapport à l’année précédente, selon les données récemment publiées par le Northwest Multiple Listing Service. Il s’agit de l’augmentation la plus massive jamais enregistrée depuis le début de la faillite de Dotcom, un rythme auquel on s’interroge: le secteur de l’habitation est-il sur le point de faire faillite?