Kubrick et les mystères de la salle de bains

Kubrick et la salle de bains

Toute malpropreté nous semble inconciliable avec l’état civilisé, écrit Sigmund Freud. Les familles et leurs situations ordinaires nécessitent des lieux ordinaires transformés extraordinairement par les décorateurs de Kubrick.

Nous pourrions parler de la cuisine de Shining, de cette extraordinaire et labyrinthique cuisine de l’hôtel Overlook qui mériterait un chapitre à elle toute seule et sert de cadre à la longue et obsédante révélation du cuisinier à l’enfant. La cuisine est le lieu de vie de la mère et la fille dans Eyes Wide Shut, et elle est d’ailleurs le lieu de la révolte dans Spartacus – aussi bien dans le film que dans le livre de Plutarque… Mais nous évoquerons les salles de bains.

L’omniprésence de la salle de bains dans l’œuvre de Stanley Kubrick a pu être soulignée, elle n’a pas pu été traitée.

Ce chapitre a pour but d’y remédier. En évoquant la salle de bains, nous pensons en particulier à ce passage où James Mason se saoule tranquillement dans sa baignoire, après le suicide de sa femme qu’il n’a pas peu contribué à provoquer. Humbert se noie deux fois sa mémoire, dans l’alcool et dans l’eau bouillante où ses hormones se refont une santé. Mais en réalité, nous pensons aussi à la salle de bains de lady Lyndon, lieu de la réconciliation générale ; aux bains romains de Spartacus et aux offres homosexuelles de Crassus ; ou au début d’Eyes Wide Shut. Bref, nous la voyons souvent, cette salle de bains vénérée, prélude à toutes les ablutions, à tous les fantasmes, à toutes les confessions, à toutes apparitions – comme dans Shining. La céramique, l’eau chaude et le miroir. La buée aussi.

En pensant à la salle de bains, nous pensons à la bataille pour la mare dans 2001. C’est la bataille de l’eau dont on nous reparle tant de nos jours. Et comme on sait (ou comme on a dit tant de fois), chez Kubrick nous ne sommes jamais très éloignés de ces ancêtres simiens et de leur première salle de bains.

En pensant à la salle de bains, nous pensons à la trouble phrase de Rebatet, le critique fasciste de cinéma et de musique, qui déclare dans ses Entretiens avec Cousteau (le frère du commandant) : « la victoire américaine, c’est la victoire de la salle de bains ». La salle de bains, c’est la fin de l’Histoire. C’est une phrase digne de « l’ordure qu’il était » (dixit le grand critique juif George Steiner) parce qu’elle annonce un monde bizarre, propre, post-historique, reposé et hygiénique. Un monde dans lequel les merdes et les ordures sont ou bien cachées ou recyclées. Ce lieu hanté de la post-hygiène masque en effet la saleté, la fait disparaître, la recycle et la fait oublier. C’est par excellence le lieu de l’anti-mémoire et de la fausse apparence (revoir What lies beneath avec Pfeiffer), même si l’on sait que l’eau est bien liée à la mémoire, de Bachelard à Benveniste… On sait aussi que la céramique rend euphorique quelque sorte, et que le miroir omniprésent dans la salle de bains sert tous les propos érotiques et tous les dédoublements de personnalité possibles. Sans compter que la salle de bains où Humbert « fuit les amis et les voisins » (Nabokov) est aussi le refuge pour l’enfance accablée qui va y traîner ou invoquer son double. C’est ici qu’on y découvre l’enfant-lumière, celui qui détient le Shining…plus tard sa mère viendra aussi se réfugier dans la salle de bains alors que Nicholson défonce la porte (même image ou presque dans le Baiser du tueur, avec les mêmes gros plans).

Kubrick n’oublie personne et ne fait pas dans le détail. Quiconque a fait l’armée a fait sa corvée de chiottes et nettoyé la merde de ses camarades. Et ce n’est donc pas un hasard si le meurtre du père, de l’instructeur, du mentor a lieu dans les toilettes du régiment, haut-lieu des discussions entre Joker et Cowboy – qui y évoquaient précédemment le sort insoluble de l’appelé Baleine, bouc émissaire du peloton. Après avoir abattu le bruyant instructeur, Baleine s’assoit sur une lunette et se fait sauter la cervelle. Elle éclabousse les W.C. ; ici la salle de bains n’a pas accompli sa fonction de station d’épuration. C’est pour cela sans doute qu’à la fin de ce film sinistre – le plus sinistre de tous, et de combien – Joker affirme qu’il est dans un monde de merde. Le tout est d’y rester vivant. Vraiment ?

La salle de bains sert ainsi de suicidaires propos. Elle n’est pas pour rien de l’intimité. Dans Docteur Folamour justement, le général Ripper se réfugie dans la salle de bains, mais c’est pour s’y suicider, pas pour se regarder dans le miroir. On peut rappeler que son cadavre bloque l’accès de la pièce quand Mandrake s’efforce d’y rentrer. Et l’on en tirera les conséquences que l’on voudra…

Dans Orange mécanique Alex va pisser devant un miroir en forme d’écran de télévision avant de se rendre compte que son éducateur-instructeur et futur cracheur de salive est présent dans la pièce voisine, assis sur le lit de ses parents, détail ô combien symbolique. Le lien est vite établi entre l’endroit, la fonction et celui qui va le faire couiner en lui serrant bien fort les génitales. On sent que le pauvre McDowell qui a souffert tous les outrages pendant le tournage, y compris des cécités et des blessures aux côtes, a eu fort mal au passage.

La salle de bains est le lieu rêvé et théorique de la propreté et de la purification, symbole même de la civilisation et de sa chasse aux mauvaises odeurs et aux mauvais souvenirs. C’est pourquoi elle inspire ces lignes si envoûtantes à Sigmund Freud dans son lumineux essai sur la civilisation, si éclairant pour analyser l’œuvre de Kubrick :

« Nous désirons voir encore les signes de la propreté et de l’ordre…Toute malpropreté nous semble inconciliable avec l’état civilisé. Nous étendons en outre au corps humain nos exigences de propreté, et nous étonnons d’apprendre que le Roi-Soleil en personne dégageait une mauvaise odeur ; enfin nous hochons la tête quand, à Isola Bella, on nous montre la minuscule cuvette dont Napoléon se servait pour sa toilette du matin. Nous n’éprouvons même aucune surprise à entendre dire que l’usage du savon est la mesure directe du degré culturel. »

En prétendant effacer physiquement les traces de saleté morale et physique, la salle de bains alimente le retour du refoulé et les démonstrations répugnantes du ça. C’est ainsi qu’Alex va rappeler au pauvre littérateur qu’il est l’auteur du viol de sa femme et de son impuissance motrice et sexuelle à fois, son double ou triste castrateur si l’on veut. Alex chante une célèbre chanson, celle de chantons sous la pluie, qui allude ici au pouvoir purificateur de l’eau – et peut-être annonce incidemment la punition du déluge… Dans le cas de Humbert dans Lolita, le bain chaud dans la baignoire isolée, la céramique, les miroirs, les éclairages aussi (Kubrick éclaire le monde comme une salle de bains : vert, violet, orange sont ses couleurs), il se produit un effet euphorisant qui déculpabilise le personnage.

Déculpabilisation rime avec euphorisation : en évoquant l’hygiénique fluorisation de l’eau le général Ripper en vient à parler de son impuissance sexuelle au démembré Mandrake (au sens propre puisqu’il a perdu une jambe à la guerre !). Le pouvoir libérateur de la libido en salle de bains devient ici une dénonciation de soi-même et Alex paiera cher son acte imprudent ultérieurement – on oublie que ce film traite narrativement d’une vengeance, celle d’un écrivain impuissant sur un trublion libéré indûment. Si génial qu’il soit, cet usage de la salle de bains n’innove pas et reprend un truc génial du plus malin des cinéastes peut-être, dont un héros en fuite prend une douche…

Enumérons les autres diverses fonctions de la salle de bains :

– La salle de bains est le lieu de l’érotisme. Cela sonne banalement puisque c’est lié à la nudité des corps et à leur démonstration, à leur amplification visuelle dans les miroirs. Nous faisons bien sûr ici allusion à la belle apparition du terrifiant modèle nu dans Shining. Cet érotisme est aussi présent dans Spartacus : c’est la proposition sexuelle de Crassus à Antoninus. Ce dernier a été peu auparavant promu body servant par le consul romain en verve. Il va de soi que cette fonction est vite oubliée par Kubrick qui la laisse à de moins observateurs ou imaginatifs que lui. Mais dans Eyes Wide Shut, le docteur Harford est invité à monter au premier étage pour voir la salle de bains érotique de son hôte Ziegler. On y retrouve les couleurs préférées de Kubrick, le violet et l’Orange, une tête de dragon bien nichée dans un coin, on y voit un divan et surtout en son centre une baignoire-prison, comme une baignoire-cellule bordée de vitres et de barreaux. C’est là que l’érotomane a emmené son esclave sexuelle qui en a profité pour se droguer, comme sa femme frustrée plus tard à la maison. Au cours de la visite de Bill à la prostituée, on se rendra compte de la présence de la baignoire dans la cuisine ! Il est vrai que l’on est chez des pauvres.

– La salle de bains sert à se cacher du monde pour révéler l’autre monde. C’est ici que l’on découvre le petit Danny Lloyd invoquer son double. La salle de bains est le lieu de la cachette suprême, elle fonctionne aussi comme lieu de la cachette, de la révélation en anglais, de l’apocalypse en français. L’hôtel aussi a ses impuretés dans le film, et l’on voit ses fleuves de sang marquer la dérégulation fonctionnelle d’un organisme presque humain.

– Cette fonction de cachette se retrouve dans Eyes Wide Shut. Nous avons vu le corps long et blanc de Nicole Kidman hors de sa salle de bains. On ne voit Kidman qu’assise sur sa cuvette et lors de la recherche fatale du haschich au milieu (tiens, tiens…) des boîtes de médicaments. La salle de bains marque alors une nouvelle dimension, presque conspiratrice.

Cette fonction conspiratrice est présente dans Shining et encore dans Spartacus, film à la très riche polysémie, et que Kubrick a trop critiqué. Dans Shining la tentation érotique apparaît à Jack dans la salle de bains de la chambre ; puis celle du meurtre, car le gardien Grady convoque Jack au nom des autorités malignes de l’hôtel pour qu’il corrige sa famille et élimine le cuisinier noir. La scène est le sommet du film : Philip Stone dépasse pendant une minute peut-être Nicholson et nettoyer un blouson devient l’occasion de putréfier une âme.

Dans Spartacus, les bains romains servent de lieu de discussion affairiste et politique, comme les terrains de golf de nos jours. On y voit Crassus, Gracchus et même l’imprévu Jules César conspirer en vue d’obtenir le pouvoir, le commandement des légions et leur revanche politique. Le corps dénudé – ou au contraire enveloppé d’épais bandages – invite à un dénudement de la pensée – à moins que ce ne soit une conspiration enchevêtrée. Rappelons d’ailleurs que la fameuse Rachel de 2001 est dans la salle de bains au moment où le professeur Floyd tente de lui parler.

– Le lieu interdit. C’est dans 2001 et en état d’apesanteur que bien sûr la salle de bains devient le lieu le plus énigmatique, l’endroit le plus confiné, le plus complexe à considérer et à pénétrer. On peut même dire qu’à cet endroit de l’histoire et du vaisseau, la salle de bains est plus enchevêtrée que le cerveau du superordinateur Hal 9000. Il y est plus difficile d’y pénétrer (lire une notice prend vingt minutes, l’appliquer nécessite un entraînement de professionnel).

La salle de bains est à la fois un lieu symbolique, d’épuration et d’occultation de la malpropreté, malpropreté psychique qui resurgit dans un monde de merde : voir la célèbre scène des visiteurs où les ancêtres « pataugent dans la cuvette des chiottes » !

Salle de bains américaine ? Laissez-nous rire. Parlons plutôt de la révélation de la caverne fécale. On rappellera un passage célèbre du Voyage de Céline :

« Une espèce de piscine, mais alors vidée de toute son eau, une piscine infecte, remplie seulement d’un jour filtré, mourant, qui venait finir là sur les hommes déboutonnés au milieu de leurs odeurs et bien cramoisis à pousser leurs sales affaires devant tout le monde, avec des bruits barbares.

Entre hommes, comme ça, sans façons, aux rires de tous ceux qui étaient autour, accompagnés des encouragements qu’ils se donnaient comme au football. On enlevait son veston d’abord, en arrivant, comme pour effectuer un exercice de force. On se mettait en tenue en somme, c’était le rite.

Et puis bien débraillés, rotant et pire, gesticulant comme au préau des fous, ils s’installaient dans la caverne fécale. Les nouveaux arrivants devaient répondre à mille plaisanteries dégueulasses pendant qu’ils descendaient les gradins de la rue ; mais ils paraissaient tous enchantés quand même ».

C’est aussi un lieu emblématique pour le cinéma et sa photographie. Un lieu de lumières, un lieu de miroirs et de mémoires, un lieu de géométries, de blancheurs, de reflets, de teintes orangées ou violacées. La salle évoque un beau grand vaisseau spatial et l’on comprend pourquoi les extraterrestres y invitent le cosmonaute Dave Bowman à la fin de 2001. Ce lieu bien éclairé est un lieu d’illumination.

A tout seigneur tout honneur : terminons par une scène d’anthologie : la chanson de notre cher Alex dans Orange mécanique. Il a été dit que l’utilisation géniale et à contre-emploi de cette belle chanson, contre-emploi qui révolta le pauvre Gene Kelly désespéré par la tournure des évènements dans le Nouvel Hollywood de l’époque, venait d’une improvisation – célébrée par Kubrick – de Malcolm McDowell. « Stanley se tordait de rire », a toujours rappelé cet acteur qui n’a jamais cessé ensuite de s’en prendre au génie manipulateur du cinéaste.

Or il se trouve qu’un personnage illustre du cinéma chante Singing in the rain dans une salle de bains américaine. Il est un coupable potentiel et poursuivi comme tel ; mais quoique poursuivi il prend sa douche réparatrice poursuivi par la police et attend que l’on lui ramène sa veste « sponged and pressed ». Il la chante une bonne minute, cette chanson, pendant que dehors une autre conspiratrice, une blonde conspiratrice, esclave sexuelle aussi de… James Mason, se demande ce qu’elle va faire de lui. Il s’agit de Cary Grant et d’une des scènes les plus indûment oubliées d’un des films les plus célèbres du monde. Il faudra un jour faire la liste des emprunts des uns et des autres – et puis de tout le monde enfin ! – à la mort aux trousses.