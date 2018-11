Poutine ne désarme pas !

La Russie déploie son Avangard Glide – leader inégalé de la technologie hypersonique

Par Andreï Akulov

Le 12 octobre, CNBC a rapporté que la Russie avait rencontré un problème dans le développement de son arme hypersonique, parce qu’elle était à l’époque incapable de trouver une source pour les composants en fibre de carbone essentiels. L’agence de presse a déclaré que le Pentagone doutait de l’existence du Véhicule Planeur Hypersonique Avangard (HGV). Le scepticisme semble répandu. Certains pensent que les nouvelles super-armes russes sont une « réalité virtuelle« , tandis que d’autres pensent qu’elles sont « plutôt à la mode« . En mars, l’Intérêt National a cité Michael Kofman, un chercheur scientifique du Center for Naval Analyses et analyste très respecté, qui a donné l’assurance qu’il n’y avait aucune chance que la Russie puisse utiliser son arme supersonique d’ici 2019. Mais l’histoire a montré que ceux qui croyaient qu’il ne s’agissait que d’un bluff ont eu tort.

Selon de récents reportages des médias russes, le système de planeur hypersonique Avangard, l’une des nouvelles super-armes dont le président Poutine a parlé dans son discours à l’Assemblée Fédérale en mars, est entré en production l’été dernier et sera opérationnel avec la 13e division des Forces des Fusées Stratégiques de la Fédération de Russie à la fin 2019. Il sera déployé près de Yasny, une ville située à 502 kilomètres au sud-est d’Orenbourg, dans le sud de l’Oural, d’ici fin 2019.

Normalement, il faut deux systèmes pour qu’un régiment soit prêt au combat, mais dans ce cas, ce nombre sera porté à six. Au moins deux régiments de six systèmes chacun devraient être prêts au combat d’ici 2027. Selon le programme d’armement de l’Etat (GPV2027), douze missiles UR-100UTTKh (OTAN : SS-19 Stiletto) seront intégrés dans les planeurs hyper-soniques Avangard (HGV). Le déploiement des HGV pourrait commencer sans essais en vol supplémentaires. A terme, l’ICBM RS-28 Sarmat pourrait être utilisé pour lancer l’Avangard, qui pourrait transporter une seule tête thermonucléaire massive avec une charge supérieure à deux mégatonnes.

L’arme peut voler à une vitesse de plus de Mach 20, soit environ 25 000km/h (6,5 km par seconde). Il pourrait atteindre Washington en 15 minutes même s’il était lancé depuis la Russie. Il n’y a aucun moyen de l’intercepter, car il se déplace dans un nuage de plasma « comme une météorite ». L’arme se distingue par sa capacité à résister à la chaleur extrême pendant la phase finale de sa trajectoire grâce à son boîtier en titane résistant à la chaleur. Sa température en vol atteint 1 600-2 000° Celsius.

Il est impossible de prédire l’orientation de son approche. Installé sur le Sarmat de 200 tonnes, l’Avangard pouvait être envoyé sur l’orbite désirée à une altitude de 100 km de la Terre à l’aide d’un propulseur, planant vers sa cible à une vitesse de Mach 20 (5-7 km/s) tout en manoeuvrant à l’aide des stabilisateurs. Il peut effectuer des changements rapides de trajectoire dans l’atmosphère. Ses signatures sont très différentes de celles des ICBM traditionnels. Les systèmes de contre-mesures avancés augmentent sa capacité à pénétrer les défenses antimissiles.

L’Avangard est le premier HGV au monde à avoir été mis en production, ainsi que le premier à se déplacer à haute altitude dans les couches denses de l’atmosphère tout en manœuvrant avec adresse. Selon le Général John Hyten, Chef du Commandement Stratégique Américain :

« Nous n’avons aucune défense qui pourrait empêcher l’utilisation d’une telle arme contre nous« .

La production en série des ICBM Sarmat devrait commencer en 2021. L’UR-100N UTTKn et le Sarmat pourraient transporter plusieurs HGV Avangard.

D’autres ICBN, tels que le RS-24 Yars et le RS-26 Rubezh, peuvent potentiellement contenir de plus petits véhicules de type Avangard si le nouveau traité START n’est pas prolongé. Le rythme du déploiement et de la modernisation du planeur peut être accéléré en fonction de l’avancement des pourparlers avec les États-Unis sur les armes nucléaires stratégiques. Comme sa trajectoire rend l’Avangard invisible aux systèmes de défense antimissile, le HGV deviendra un argument puissant qui pourra être utilisé à la table ronde.

Les planeurs hypersoniques de haute précision et à longue portée peuvent être utilisés dans les conflits conventionnels pour lancer des frappes mondiales rapides, y compris contre les ennemis qui possèdent les capacités de défense aérienne et des missiles pour contrer les cibles aériennes, les missiles de croisière et les missiles balistiques de petite et moyenne portée. L’Avangard classique peut être utilisé avec la même efficacité que les véhicules de lancement nucléaire, ce qui rend l’escalade vers une phase nucléaire inutile. Le HGV ne viole pas le Nouveau Traité START ni aucun autre accord international.

L’annonce des plans de mise en service du HGV dès l’année prochaine prouve que la Russie ne bluffait pas. Cette arme qui change la donne non seulement existe, mais elle est déjà en production. C’est un véritable coup d’éclat pour l’industrie russe de la défense et pour les chercheurs qui ont réussi à résoudre le problème de la résistance à l’immense chaleur en vol hypersonique. Les États-Unis devront rattraper leur retard.

Source : Russia Deploys Its Avangard Glide Vehicle – the Unmatched Leader in Hypersonic Technology

traduit par Pascal, revu par Martha pour Réseau International