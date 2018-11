De retour de Russie, La Hyre célèbre l’orthodoxie et enfonce les froncés.

La France, le pays où l’échec est le seul possible, face à la débandade de Macron, les attardés d’hier se sentent pousser des ailes, ainsi Hollande et Royal n’excluent pas un retour en politique ! Bien évidemment, pourquoi se priver, dans une dégringolade on croit toujours toucher le fond, mais ça repart toujours, le changement est perpétuel maintenant.

Quand on voit pour qui et pour quoi sont morts par millions ouvriers et paysans d’Europe et du monde il y a 100 ans laisse songeur…

S’ils auraient su ils auraient pas v’nu !

La Russie encore une fois m’a laissé un excellent souvenir, et la nostalgie à la vue des premiers con-citoyens croisés à l’aéroport pour l’embarquement…

On a déjà l’avant goût de ce qui nous attend à Paris, sa faune et flore, le bruit et l’odeur disait alors Chirac inspiré.

J’ai pu visiter quelques monastères et églises à la ville comme à la campagne, le dynamisme de l’Eglise est tangible et touchant car il repose sur un socle

vivant : le troupeau. Un ordre étonnant règne dans les enceintes des monastères russes tout comme l’harmonie qui en émane, ce sont des lieux touchés par la Grâce et le troupeau ne s’y trompe point, lors des liturgies les églises sont pleines de fidèles, et il faut sans cesse construire et reconstruire de nouvelles églises pour accueillir le troupeau.

Ce sont des havres de paix où l’homme peut se ressourcer et retrouver l’essentiel : la consolation, et le Pain et le Vin substantiels, les sacrements et même se plonger dans des sources miraculeuses qui abondent en Russie. Les augustes clochers des monastères semblent alors devenir des phares qui non content de prévenir des embuches de ce monde-ci, sont encore des portes vers les rivages d’en haut, les croix qui dominent fièrement les bulbes des églises ne sont-elles pas des ancres à leurs bases ? Enracinées dans la terre dont nous sommes fait pour mieux nous aider à nous hisser vers les cieux ? Le Corps du Christ, l’Eglise a jeté l’ancre en terre russe depuis un millénaire déjà et les fléaux n’ont pu faire dériver le navire, des tatars-mongols aux bolcheviks, la nef reste et ne sombre pas.