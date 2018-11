De retour de Russie, La Hyre commente l’Unicef et les reptiles du Vatican… En occident ça sent le roussi !!!

A propos du reptile du vatican, tout de même !

Il serait judicieux de voir quelle est son orientation, car la salle elle-même n’est autre que l’intérieur de sa gueule,

et cette gueule sortie de nulle part doit certainement s’inscrire dans la cité, vers quoi se tourne-t-elle ?

Elle qui porte dans sa gueule – entre ses crocs, l’idole de l’anti-christ et de son souverain pontifle (sic)…

En tout cas c’est halloween tous les jours, on ne manque jamais une occsaion de se réjouir et de se déguiser !

bravo à l’unicef de prendre à ce point l’enfance à bras le corps…

L’on notera toutefois le manque d’imagination de nos contemporains pour trouver un déguisement, il ne manquait que le croquemitaine

pour terminer ce vibrant hommage au monde souterrain qui hante les cauchemars de nos enfants.

Je ne connaissais pas ce Cravan, sorte de Maïakovski à la française, sûr qu’un homme normal dans cette foutue époque n’aurait voulu

foutre un coup de pied magistral dans cette fourmilière de pharisiens… La rébellion et la poésie vont bien ensemble, même si

leurs rejetons meurent prématurément, comme Maïakovski, Essenine et Roger Gilbert-Lecomte…

« Les abrutis ne voient le beau que dans les belles choses ! » c’est à écrire en grec et à graver dans le marbre.

On attend in petto la mise au ban de Bloy et Bernanos par l’église catholique qu’elle ne mérite pas.

J’ai beaucoup aimé le texte sur l’hygiène et les salle de bains, oui le passé d’avant la révolution est un odorama : des tanneries sur les bords de Seine aux colliers de gousses d’aïl du bon roi Henri, le passé n’était pas aseptisé.

Pourtant si les humeurs sont bannies de notre quotidien, elles sont acquis une nouvelle vertu via l’art, elles sont muséifiées, ritualisées et fétichisées, comme le sperme, les merdes d’artistes, le sang des menstrues etc…Ce bannissement de la sphère du vivant les a déconnectés de monde et de leur vulgarité essentiel, avec de beaux esprits pervers elles prennent toute leur dimension symbolique et magique. Que dire de ces malades qui s’extasient devant ce morne spectacle ?

Le réalisme en peinture et ce jean-foutre de Courbet avec son foutu tableau l’origine du monde a une responsabilité immense dans ce massacre et ce renversement, le scandale est devenu le sujet de l’art et sa muse, occultant symbolisme et poésie. Les choses belles n’ont plus même de beauté dans ce monde qui défigure et qui nie l’Origine de tout, la ressemblance et l’image « eikon ». Avec cet inversion le Créateur est persona non grata dans sa propre création et le tentateur en réclame la principauté. Lorsque le con et le vit ont remplacé le visage, le portrait c’est un nouvel iconoclasme qui vit le jour.