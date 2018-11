Le général D. et la future raclée américaine (enfin, on verra…)

Excellente nouvelle : Les États-Unis prennent enfin « officiellement » conscience qu’ils pourraient perdre une guerre contre la Chine ou la Russie. (Dominique Delawarde)

Les États-Unis font face à une crise militaire et pourraient perdre une guerre contre la Chine ou la Russie, prévient un rapport du Congrès américain rendu public mercredi 14 novembre.

«La supériorité militaire des Etats-Unis – colonne vertébrale de son influence mondiale et de sa sécurité nationale – s’est érodée à un niveau dangereux», relève le rapport de la commission parlementaire sur la stratégie de défense nationale.

«L’armée américaine pourrait subir un nombre inacceptable de victimes (…) dans son prochain conflit», poursuit le texte. «Elle pourrait avoir du mal à gagner, ou peut-être perdre, une guerre contre la Chine ou la Russie.»

Les États-Unis seraient particulièrement vulnérables si leurs troupes étaient «contraintes de se battre simultanément sur deux fronts ou plus», ajoute la douzaine d’anciens hauts responsables démocrates et républicains chargés de passer en revue les capacités militaires américaines.

(Sources AFP, Le Monde, Libération …etc)

Commentaires DD : Cette prise de conscience est très intéressante car elle nous indique que l’imminence d’une guerre annoncée périodiquement par certains est de moins en moins probable. Aucun pays au monde ne part le premier en guerre s’il n’est pas convaincu qu’il va la gagner.

Par ailleurs je note deux phrases très importantes :

– L’armée américaine pourrait avoir du mal à gagner, ou peut-être perdre , une guerre contre la Chine ou la Russie».

Qu’en serait-il d’une guerre contre la Chine et la Russie ?

– Les États-Unis seraient particulièrement vulnérables si leurs troupes étaient «contraintes de se battre simultanément sur deux fronts ou plus» .

Compte tenu de la haine qu’ils suscitent dans de très nombreux pays, les USA ont toutes les chances de devoir affronter simultanément beaucoup plus qu’un seul adversaire…..

On peut espérer que ce constat va les aider à réfléchir avant de se lancer dans de nouvelles aventures guerrières qui pourraient se conclure à leur détriment.

On peut espérer aussi que leurs alliés européens vont, eux aussi, réfléchir sur le niveau de protection et de sécurité que leur apportent vraiment les États Unis d’Amérique dans le cadre de l’OTAN et qu’ils vont cesser de se comporter en vassaux d’un état qui leur porte préjudice et les critique au quotidien.

On peut espérer enfin que cette évaluation des capacités militaires réelles des USA va enfin mettre un terme au monde unipolaire sous hégémonie et lois extra-territoriales US, qu’il finira par mettre fin au chaos que cet état génère un peu partout dans le monde et qu’il permettra l’avènement d’un monde multipolaire souhaité par une forte majorité des états et des populations.

Un sursaut des USA est toujours possible, mais il faudra plusieurs années pour remonter la pente. Le niveau actuel de la dette US ( 22 000 milliards de dollars) ne va pas les y aider …..

Général Dominique Delawarde