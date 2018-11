Illa quidem totum dignissima temperat orbem : Ovide et le génie de Vénus, reine du monde…

Illa quidem totum dignissima temperat orbem:

Illa tenet nullo regna minora deo:

Juraque dat coelo, terrae, natalibus undis,

Perque suos initus continet omne genus.

Ovide et le génie de Vénus (Fastes, IV)

Auguste déesse, elle commande au monde entier; nulle divinité ne peut se glorifier d’avoir un plus vaste empire; elle dicte ses lois au ciel, à la terre, à la mer qui fut son berceau: toutes les espèces se rapprochent et s’unissent à sa voix; [4, 95] elle a créé tous les dieux, qu’il serait trop long d’énumérer ici; elle développe le germe des arbres et des moissons; elle a rassemblé, dans l’enceinte commune des cités, les hommes auparavant farouches ennemis; elle a mené l’un vers l’autre les sexes qui se cherchaient. Qui reproduit toute la race des oiseaux, si ce n’est l’attrait du plaisir? [4, 100] Otez-leur l’amour folâtre, et les troupeaux ne multiplieront plus; le bélier menaçant lutte avec le bélier, et le frappe de ses cornes, mais il craindrait de blesser au front la brebis qu’il aime; le taureau, la terreur des bois et des clairières, oublie sa férocité pour suivre la génisse. [4, 105] La même force conserve tout ce qui vit dans l’immense Océan, et peuple les eaux d’innombrables poissons.

Vénus, la première, apprit à l’homme à se dépouiller de son extérieur sauvage, et lui enseigna le soin de lui-même et la propreté. Les premiers vers, dit-on, furent chantés par un amant sur le seuil d’une porte inexorable, [4, 110] pendant les longues heures d’une nuit refusée à ses plaisirs. Fléchir une maîtresse cruelle, tel fut le premier triomphe de la parole; chacun s’efforça d’être éloquent dans sa propre cause. Vénus est la mère des arts, et c’est au désir de plaire qu’on doit mille inventions jusqu’alors inconnues.