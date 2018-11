Californie. Les feux de l’apocalypse sont une opération PSYOP : contrôle de l’esprit et manipulation des masses

Le canular du réchauffement climatique axé sur le CO2, est dramatiquement promu par les tempêtes de feu géo-ingéniérées

Tout comme les attaques terroristes du 11 septembre 2001, [1] la Californie connaît actuellement son propre attentat à l’échelle du 11 septembre, caractérisé par un terrorisme écologique sous faux drapeau parrainé par l’État.

Avant tout, cette opération terroriste sous fausse bannière est une P S Y O P. Comme pour tous les psyop majeurs, celle-ci vise plusieurs buts et a des objectifs multiples.

Elle possède également toutes les caractéristiques des techniques de contrôle de l’esprit afin d’effectuer une manipulation de masse du corps politique américain.

L’un des principaux outils pour accomplir cette manipulation délibérée de la conscience collective consiste à fabriquer des mèmes [2]. Chaque mème est non seulement seul en ce qui concerne son effet, mais s’interconnecte également avec les autres mèmes cyniquement conçus pour déplacer les masses dans un sens ou dans l’autre.

Par exemple, l’entrée suivante dans Google indique 3 éléments de ce projet de contrôle de l’esprit californien conçu par la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial.

The Camp Fire in No. California

Nous voyons d’abord l’expression “Camp Fire“. C’est une façon de tromper le public en lui faisant savoir que la cause du feu dévastateur était simplement un petit feu de camp. Et que les campeurs peuvent être très irresponsables, et même devenir des incendiaires involontaires.

Ensuite, nous voyons le mot «Paradise». La Californie, connue sous le nom de Golden State, était autrefois considérée comme un paradis de toutes sortes. Cependant, étant donné la multitude de problèmes de tous types, il s’agit maintenant d’un «paradis perdu». Non seulement cela, mais Golden State est maintenant noircie par une saison catastrophique de feux de forêt.

Ceci est suivi de la phrase «début de l’incendie le plus meurtrier et le plus destructeur de l’histoire de la Californie». En d’autres termes, ne pensez même pas à déménager en Californie; la ruée vers l’or est terminée depuis longtemps. Il n’y a plus rien à voir là-bas, sauf BEAUCOUP de «mort et destruction». Par conséquent, il est préférable pour ceux qui y résident de s’installer dans des zones plus sûres… et dans n’importe quel état autre que la Californie.

Enfin, nous voyons L’HEURE EXACTE à laquelle le feu a commencé – «06h33». Comment, je vous prie, est-ce que quelqu’un sait l’heure exacte à laquelle un feu de forêt commence jamais………… sauf les incendiaires qui l’ont réellement déclenché, oui? ! ? ! Et que dire de ce mème «33»toujours présent? [3]

Un journal officiel mène la campagne médiatique au nom des Grands Médias Menteurs (GMM)

Voir maintenant le titre du Washington Post et la photo ci-dessous, qui figurent au-dessus du document le plus dramatique sur les GMM diffusé sur Internet au sujet de ces incendies calamiteux en Californie.

Cette photo-documentaire peut être visionnée dans son intégralité au lien suivant: Caught in the Inferno: How the Camp Fire overwhelmed Paradise.

Pris dans l’enfer: Comment le feu de camp a submergé le paradis.

Le récit officiel

Examinons à présent à la fois la copie et les photos présentées dans ce rapport du WaPo. Chaque graphique ci-dessous a été capturé sous forme de capture d’écran car ils apparaissent dans l’ordre dans le rapport spécial susmentionné de WAPO.

Publicité pour le réchauffement climatique et le changement climatique

Ce que tout lecteur devrait comprendre de cette photo-doc très impressionnante et captivante de WAPO est que les créateurs veulent vraiment que tout le monde comprenne que ces incendies cataclysmiques sont le résultat direct du réchauffement climatique. Ce morceau de propagande GMM a été méticuleusement construit pour laisser au spectateur un sens renouvelé de son engagement à lutter contre le réchauffement climatique faussement provoqué par le CO2, peu importe les circonstances; sinon, votre communauté pourrait se retrouver comme, eh bien, à Paradise, en Californie. Bien sûr, personne ne nie l’existence du changement climatique, mais c’est en réalité causé par deux facteurs principaux parmi plusieurs autres. Tout d’abord, le régime des opérations de géoingénierie chimique et des fréquences HAARP diffusées à l’échelle mondiale qui se déroulent secrètement dans les cieux de la planète.Geoengineering Is The Primary Cause Of Global Climate Change, Not CO2

La géoingénierie est la principale cause du changement climatique mondial, pas du CO2.

Ensuite, il y a les changements profonds et fondamentaux du cycle solaire.Comme suit: How is the SUN triggering many earth changes, especially global climate change?

Comment le SOLEIL déclenche-t-il de nombreux changements terrestres, en particulier le changement climatique mondial?

La hausse du changement climatique est due à d’autres facteurs importants, qui ont davantage un effet régional que des résultats globaux. Ceux-ci sont bien expliqués au lien suivant. Global Climate Change: A Definitive Essay On The Primary ‘Causes’ Of Global Warming

Changement climatique mondial: essai définitif sur les principales «causes» du réchauffement planétaire

Conclusion

Le psyop de la tempête de feu en Californie a plusieurs objectifs. La principale raison de ces incendies apocalyptiques est vente à la population mondiale du canular connu sous le nom de changement climatique dû au CO2. C’est pourquoi ils ont été si désastreux et c’est pourquoi les médias ont si mal menti sur leurs véritables causes.

Pour ceux qui souhaitent comprendre la véritable cause de ces incendies de forêt géo-conçus, les liens suivants fournissent l’histoire cachée.

USA. Opération TORCHE en CALIFORNIE = attentat sous faux drapeau

Opération TORCHE en Californie (II). Des compteurs SMART utilisés pour imploser des bâtiments

Source : http://cosmicconvergence.org/?p=28337

NOTES

[1] RECONFIRMATION. Le 11 septembre était une opération israélienne

[2] Un mème Internet est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet.

[3] Voir le mème33 d’Harry Potter

Hannibal GENSÉRIC