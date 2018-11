Notre Philippe Grasset et la dingue Amérique effrayée par les sino-russes : « Il est bien question ici d’un état mental en grand dérangement dans cette urgence de s’armer pour une guerre qu’on songe à déclencher soi-même sans être menacé le moins du monde, et dont on sait qu’on risque bien de la perdre. »

http://www.dedefensa.org/article/vertige-et-delire-suite