Plat du jour…Andersen et le roi nu : comment les privatisations et le néolibéralisme en occident ont fonctionné comme le conte à rebours du maître danois ! Publié en 2012 ! Nicolas Bonnal fut même invité chez Taddei !

Andersen et le roi nu

On parle beaucoup, Philippe Grasset notamment, du conteur Andersen et de son roi nu. Cela me rappelle l’extrait de ce mien texte écrit (et publié) en 2010. Editions Michel de Maule : le livre se nomme Lettre ouverte à la vieille race blanche. Voyez, il n’a pas pris une ride !

Ceux qui avaient prédit que le XXIème siècle « serait spirituel ou ne serait pas » ne se

sont pas trompés : il ne sera pas. Entendons qu’il ne se terminera pas comme il a

commencé, avec ses mille et un ennuis à Bagdad, ses folies immobilières, son euro

tout-puissant, sa mondialisation heureuse, son people pour débiles. Il se sera passé

quelques chose avant, comme disait un démographe, et ce quelques chose aura la

mérite de mettre un terme au déluge de stupidités environnantes. Ce sera une

punition, ce sera une purification salutaire. On aura un nouveau déluge, et sans

doute de nouvelles arches. Gageons que nous risquons de voir survivre seuls

quelques milliardaires sur de super yachts bien glacés en quête de pétrole. Ils seront

des Mad Max de luxe avec des commandos israéliens à leur bord. Mais n’anticipons

pas. Laissons aux crétins le plaisir de vivre bien fort et bien serré leur crade

apocalypse. On leur aura bien dit…

Pour l’instant je savoure comme un scoop, une information privilégiée ce qui

échappe à tous les Rantanplan de la place, si hâtifs de participer à la prochaine île de

la tentation, à la prochaine croisière Paquet ou aux prochaines élections

européennes : la prolétarisation de la race blanche. La grande et belle race blanche

qui depuis un demi-millier d’années avait mis la planète à sac, réduit le monde entier

à la portion congrue et divisé le marché planétaire du travail. Celle-là actuellement

se coule toute seule, même si les autres pays, continents, et surtout pays continents

commencent à l’éliminer peu à peu de l’écran des marchés. Et bien cette race

blanche vit mal ; elle consomme moins, elle voyage moins, elle crée moins. Elle est

moins active, la voilà enfin plus inactive, alors que la Chine enfin éveillée fait

trembler le monde et baisser les prix des textiles ! A la veille de partir à la retraite, la

voilà sans ressources, et surtout au point de se retrouver sans budget ou même sans

monnaie ! Cent ans après la guerre de 14 ! Une aubaine…

La vieille race blanche se crève. Elle se crève de vieillesse tout d’abord avec ses 45

ans de moyenne d’âge, ses retraites et son obésité de toutes les plages et de toutes

les croisières ; elle se crève d’impuissance avec sa morale imbécile, ses guerres

humanitaires et son hypocrisie ; elle se crève de son obsession de l’argent, sur écran

ou dans la rue. Elle se crève aussi de paresse et d’acédie. Elle est débordée de tous

les côtés par des races plus jeunes, plus entreprenantes, plus travailleuses, plus

inventives. Elle qui a rêvé de la fin des races, ou qui les a niées, elle qui voulait pardessus

établie la race à prix unique pour mieux remplir ses supermarchés de

consommateurs et de caissières au SMIC !

A quelle vitesse tous ces phénomènes vont-ils se produire ? Après tout c’est en

2006-2007 que la crise actuelle a commencé. La nature nous a rappelés que nous

arrivions à 60 ans, ce que la médecine avait oublié (c’est même la seule règle

scientifique : on ne calcule jamais les conséquences). Et cette fameuse génération

du Baby Boom, qui s’est avérée avant les nôtres, la première génération

culturellement nulle, devient vieillotte et par ses retraites ruine ou achève de ruiner

nos économies mal en point. Elle qui a pourtant profité de tous les booms

immobiliers dégénérant en krachs s’avère nue comme le grand-duc d’Andersen.

Cette histoire d’Andersen est d’ailleurs fantastique pour son contenu pédagogique, à

l’inverse du cinéma d’aujourd’hui, où coule le sang, mais jamais la raison. Le

bonhomme de duc non seulement se promène à poil dans l’indifférence de ses

sujets abrutis, au milieu de ses conseillers trouillards, et surtout désireux de se

garder une place au soleil, mais il a été ruiné par les tisserands type Madoff ou

Goldman Sachs, bref par les marchés financiers, par ses « riches tailleurs ». Ils lui ont

demandé toutes ses richesses, en particulier des tissus précieux, de la soie, de l’or et

des perles pour confectionner un invisible habit.

Et si nous reprenons une brève histoire de nos délocalisations : pour satisfaire les

écrans d’ordinateur des marchés financiers qu’il ne faut surtout pas énerver, car les

investisseurs partiraient ! Nous avons saccagé, les Allemands mis à part, toutes les

usines de nos vieilles races blanches. Aujourd’hui nous fabriquons plus rien, et nous

sommes content d’être passés au stade de la société post-industrielle, pour

complaire au futurologue ahuri de la troisième vague. Il n’y a pas de costume pour

le grand-duc, qui s’est surtout fait tailler un short, et il n’y a plus non plus de

pognon dans les coffres. Albion, l’Océanie américaine et notre bon Euroland ont

les caisses les plus vides du monde depuis qu’ils ne fabriquent rien, depuis qu’ils

n’exportent rien. Promenant leur vieux corps à poil aux quatre coins du monde, les

blancs croulants ne voient même plus qu’ils traversent des pays en progrès, et non

des moribonds.

Le plus fabuleux dans le conte d’Andersen est que le seul à se rendre du compte du

chaos et de l’escroquerie, le seul aussi à avoir l’innocence de le dire et de le crier

même est un enfant. La vérité sort de la bouche des enfants, et nous n’en voulons

plus, ou nous les adoptons comme au marché aux puces, ou nous les profanons,

moins sexuellement d’ailleurs qu’intellectuellement. On comprend que notre société

de vieux qui contrôle si bien une jeunesse qu’elle recycle, abrutit, exploite et puis

aliène, ne veuille pas entendre de vérités psychologiques élémentaires, pour

reprendre une expression sympa d’un penseur de la IIIème république. Elle traitera

d’excessif, extrémiste, outrancier tout propos qui contredira sa folie. L’entropie est

ici ancienne : la presse, au nom si mérité, a toujours eu pour fonction d’ahurir. E

Tolstoï remarque au début d’Anna Karénine qu’il faut lire les journaux « de cette

moyenne où se tient la majorité ». Ainsi le troupeau dort mieux et se laisse-t-il au

final mieux mener à la boucherie héroïque ou démocratique, si souvent synonymes

depuis bien deux siècles.

Mais j’en reste à Andersen : la vérité sort de la plume des conteurs, si elle

accompagne la bouche des enfants. Les conseillers du grand-duc, les courtisans du

grand-duc, les sujets du grand-duc, les adultes du grand-duc, les grands couillons du

grand-duc, tous croient voir quelques choses : ils croient voir un vêtement, ils

croient voir de la merveille, ils croient voir de la valeur ajoutée, du travail, du PNB,

de la croissance, de la création de richesse. J’ai connu un crétin de la bourse qui de

retour d’Amérique il y a cinq ou six ans s’exclamait sur son email : – Je reviens

d’Amérique. Quelle création de richesse ! L’immobilier a doublé !

Et c’est ainsi qu’au fur et à mesure qu’on dépeçait nos industries, nos créations,

notre éducation même – car le post-capitalisme a bien besoin de nous abrutir pour

nous faire tolérer tout cela, cela ne passe pas comme ça – on nous faisait croire que

nous nous enrichissions. Et par quel miracle : un égale deux, un égale dix, un égale

cent.

Le roi de France, dit déjà Montesquieu, est le plus grand magicien du monde,

puisque lui aussi truque sa monnaie pour faire ses guerres, et qu’il fait croire qu’un

égale deux. Et l’image me rappelle une chose : un magicien est là pour subtiliser

quelque chose, car comme l’homme prestidigital, il nous distrait et nous retirer un

lapin, un bijou, une montre. Et après il est censé nous le rendre non sans lui avoir

fait subir quelques avanies. Entre-temps, il a fallu acquitter le prix du billet, et il a

fallu payer pour être trompés. Quand on parle d’économie casino, on ne se trompe

pas. Tout est déjà dans la fascination des auteurs baroques pour l’illusion, les

miroirs, leur spéculation, les bordels –synonyme un temps de casino -, les paris

boursiers. On est déjà dans le théâtre du monde, dénoncé par quelques grincheux

espagnols qui voient leur pays et sa civilisation disparaître trois siècles avant les

autres.

Et je repense encore à mon Andersen : bon Dieu, cette peur de faire bête ! C’est

pour cela aussi, et par lâcheté, que les idiots du village médiatique du grand duché

s’esclaffent et s’émerveillent. On se croirait devant un tableau d’art moderne, une de

ces innombrables merdes auxquelles finalement on nous a tous habitués ; car

comme le remarque Dostoïevski, toujours lui, que l’on cite à tort et à travers, sans

en connaître une seule ligne, l’homme est le seul animal qui s’habitue à tout.

D’ailleurs il est le seul à payer pour entrer dans un zoo, ou pour vivre dans des

cages de verre hors de prix, non ?

L’art moderne, passé son âge d’innocence, s’il en eut jamais un, s’est avéré une

escroquerie digne des tisserands d’Andersen. Mais là aussi, il faut l’apprécier, c’est

obligatoire. L’impératif publicitaire est comminatoire : « -Aime cela. Va le voir.

Prosterne-toi devant l’œuvre de génie, l’œuvre d’escroquerie à cent millions d’euros garantie par les achats de cinq à six marchands.

Et perds-en le goût. Par ailleurs, sache que tu es un imbécile. De la même manière

que tu ne sais pourquoi nous sommes en Irak, tu ne peux comprendre pourquoi

Rothko est si génial. C’est Pinault qui l’a dit, en entassant ses cochonneries dans un

des plus beaux palais vénitiens. Il faut l’éduquer, le public ! »

Et là aussi, que d’argent perdu, que de trésors du grand duché… Il ne s’en remettra

pas, de cette transformation de l’art en pur actif mobilier… cela lui apprendra.

J’en termine avec Andersen : si j’en informe quelqu’un, du contenu du conte et du

reste, il va prendre un air triste ou faire la moue. C’est bien des temps qui coulent :

la vérité n’illumine plus les visages, elle les fatigue. On est bien dans des temps

d’acédie intellectuelle. Ou bien on me dira que c’est vrai, c’est beau, c’est bien, c’est

platonicien, et qu’il faut passer à autre chose. Passer à autre chose ? Mais c’est bien

le problème, ma vieille race blanche, vieux troupeaux d’avachis fatigués ! Vous

voulez toujours passer à autre chose, comme des gosses mal élevés! Car le petit

vieux et le nouveau-né sont les deux pires âges de l’humanité, n’est-il pas ?

Vous voulez passer à autre chose, et il vous faut 200 distractions par jour, et vous

n’apprenez plus rien, et vous n’enregistrez plus rien, et vous ne restituez plus rien,

surtout !

Passer constamment d’un programme à un autre, d’une distraction à un autre, c’est

le meilleur moyen justement d’en rester au même point ! M’en aura-t-on parlé de la

pollution finale depuis que je suis né ou du machin des retraites… pour aussitôt

passer au tiercé au people et au reste. Et puis pour ne rien faire.

Lorsque vos ancêtres ne passaient pas sans cesse d’une inactivité à une autre, ils

restaient mariés. Ils restaient jardiniers. Ils restaient humanistes, médecins, et ce de

père en fils. Ils restaient aussi militants ou chrétiens, pas des évangélistes d’un quart

d’heure. Ils étaient baptisés à vie et pour leur descendance. Ils restaient aussi

communistes, socialistes, nationalistes, ils restaient père aussi et leurs enfants leur

devaient le respect, c’est même écrit dans les dix commandements que l’on cite

comme Dostoïevski, sans y rien reconnaître.

Voilà pourquoi j’en termine à nouveau avec Andersen. C’est une illustration, c’est

une métaphore, mais je voudrais qu’on la médite, et qu’elle garde son poids, qu’elle

s’enracine dans votre terreau de pensée, et que vous y pensiez bien. On vous a

floués, et vous avez tous collaborés, sauf des gamins que l’on aura envoyés dans des

centres de correction ou des écoles américaines pour réciter les litanies salopes du

politiquement correct.

Appliqué à notre époque, je vois une bonne illustration pour le conte d’Andersen :

Margaret Thatcher. Je suis plutôt réactionnaire, et c’est pourquoi je reconnais mes

bons ennemis. Ils sont de mon bord, ils ne sont pas de l’autre Debord…Gardez-moi

de mes amis, mes ennemis je m’en charge… Il m’aura fallu du temps pour

comprendre cette recommandation, comprendre d’où venait le mal. En tant que

Bohemian Tory, expression que je préfère de loin à celle d’anarchiste de droite, je

sais maintenant sur qui vider mon chargeur.

Lorsque les conservateurs sont arrivés au pouvoir, on sortait de deux ou trois

décennies bien de gauche en Angleterre. Cela avait donné du bon cinéma, les

meilleurs programmes de l’histoire de la télévision, deux décennies prodigieuses en

matière musicale même classique, et cela avait donné aussi les plus belles voitures

du monde, et les roadsters, Austin Healey, Lotus, MG, Aston Martin et j’en passe.

L’Angleterre était encore celle de la verte vallée, des mineurs, des limousines, de la

poésie celtique et de la créativité originale.

En dix ou vingt ans, Thatcher et ses tisserands ont défait tout cela : culte du fric,

spéculation immobilière, immigration à tout crin, guéguerres ridicules, alignement

canin sur l’Océanie, règne de la vulgarité et des pouilleux venus de tous les

Richistan du monde. A la place des Beatles les spice girls, de Burgess Harry Potter,

de Patrick McGoohan les acteurs queers des séries câblées. Cet effondrement est

bien sûr le résultat de cette politique d’extermination culturelle et économique. En

stalinienne de droite, la dame de fer, ainsi baptisée par la regrettée agence Tass qui

s’y connaissait en destruction de koulaks, a liquidé la classe ouvrière, abruti la classe

moyenne, et aspiré dans son tourbillon d’imbécillité crasse et vulgaire la classe riche,

devenue subitement milliardaire. A la fin des années 80, plus personne n’est capable

que de faire des remix. La chute du mur n’est pas la fin de l’histoire, la fin de

l’histoire c’est Thatcher, la dame de fer rouillé. Et trente après sa « révolution

conservatrice », comme disent mes compères crétins de droite, l’Angleterre est

ruinée, endettée, tarie, tarée, exsangue. Et elle n’est plus créative. Le plus beau est

que comme Reagan son vieux compère, Thatcher finit sous le charme d’Alzheimer,

comme si ces deux vieux beaux avaient eu comme châtiment le droit de perdre la

mémoire pour ne pas voir l’aboutissement de leurs douze vilains travaux…