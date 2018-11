Hola Nicolas !

Je suis en cours de lecture de votre livre sur Mitterrand, Le Grand initié, que vous avez écris en 1995 je crois (toute autre époque). Je lorgnais sur ce livre depuis quelques temps, le voici entre mes mains. Il me fait découvrir un homme que je ne connaissais pas finalement, j’en percevais les aspects donnés par les médias, clichés en somme, rien de bien profond, tout en surface. Quel bonhomme ! Ce commentaire : « En un demi-siècle, pas une idée, pas un symbole ne sont venus de l’Occident pour donner un sens à la vie des hommes. Il est trop occupé par la bouffe et par l’argent pour sentir que flotte autour de lui l’odeur de la mort » ! Quelle puissance des mots et perception acérée du réel ! Loin, très loin de l’idée que j’avais du Monsieur. Diriez-vous qu’il était antagonique à ce que nous donnait à connaître la presse ? Avec le recul du temps, qu’en pensez-vous aujourd’hui ? Pour ma part lorsque je constate le lamentable spectacle de désolation putride qui fait notre quotidien depuis 11 ans, j’en viens à regretter un homme d’état de cette trempe. Evidement tout n’est pas si simple, néanmoins qui des derniers présidents ou présidentiables actuels pourraient tenir comparaison… ? Humm… Amicalement, Fabrice

