Kali fournie et extraordinaires incendies extraordinairement inexpliqués… Un journal fait le point.

La CALIFORNIE est en proie aux incendies de forêt les plus meurtriers et les plus destructeurs de l’histoire du pays. Au fur et à mesure que le nombre de morts augmente, d’étranges théories du complot semblent émerger sur la toile sur ce qui a pu en être la cause.

Les deux incendies qui font rage – connus sous le nom de feux du paradis et feu de la laine, ont tué 63 personnes, et 630 sont toujours portées disparues. Des quartiers entiers ont été réduits en cendres et quelque 12 000 maisons ont été détruites. Et, ce qui est frustrant pour la population locale et les autorités, la cause de ces incendies meurtriers est encore inconnue.

Sans bouc émissaire clair et apparent pour les feux de forêt, l’Internet est devenu le bouc émissaire pour ses théories du complot déjantées.

L’une des plus populaires est que les incendies ont été causés par des lasers ciblant la végétation.

Selon la théorie, ces gigantesques lasers auraient probablement été actionnés par une source bien sinistre.

Selon eux, il s’agirait très probablement d’une organisation terroriste, d’extraterrestres ou du gouvernement des États-Unis lui-même.

Certaines théories vont même plus loin, qualifiant les lasers d’“armes à énergie dirigée”, ou DEW.

On dit que les DEW sont des lasers commandés par le gouvernement qui sont orientés vers un endroit de choix (en l’occurrence, la Californie frappée par la sécheresse) à partir d’un drone ou d’un avion.

Les théories ne vont pas jusqu’à dire pourquoi le gouvernement aurait flambé la Californie avec des lasers, mais les hypothèses à ce sujet sont nombreuses.

Une autre théorie populaire est que ces incendies brutaux ont été déclenchés par des groupes secrets, tels que les Illuminati ou les adeptes du Nouvel Ordre Mondial.

Ils l’ont peut-être fait soit pour faire une démonstration de force, soit dans le but de distraire les médias grand public de l’actualité.

Certaines théories combinent ces deux théories, prétendant que les Illuminati sont ceux qui sont derrière les lasers.

Mais, bien que ces théories du complot puissent apporter un certain soulagement à la frustration de ne pas connaître la cause – ou la possibilité qu’il s’agisse simplement d’un horrible accident – la véritable cause est toujours sur la table des enquêtes.

Le California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) cite la cause des incendies du camp et de Woolsey comme étant “toujours en cours d’investigation”.

Une théorie, plus plausible que la précédente mais non moins choquante, est que le feu de camp (le plus mortel des deux) a été déclenché par des lignes électriques endommagées à la centrale électrique de PG&E.

Les médias locaux ont rapporté que des lignes électriques ont été coupées par des vents violents juste avant que l’incendie ne se déclare le 8 novembre.

Le 8 novembre, vers 6 h 30, heure locale, des pompiers ont été dépêchés sur les lieux d’un incendie de forêt “sous des lignes à haute tension”.

Un pompier l’aurait dit à son unité de secours : “Nous avons nos yeux rivés sur les feux de forêts.”

“Ça va être très difficile d’y accéder, Camp Creek Road est presque inaccessible.”

PG&E a annoncé deux jours plus tôt qu’elle pourrait couper l’électricité dans certaines parties du comté de Butte en raison des prévisions de vents forts et de faible humidité, mais elle ne l’a jamais fait.

Le service public a été critiqué et poursuivi en justice dans un certain nombre d’autres incendies importants et meurtriers à travers la Californie dans le passé.

Le 19 juin 1997, un jury du comté du Nevada, dans la ville du Nevada, a déclaré PG&E coupable d’“une série d’infractions en matière d’élagage d’arbres qui a provoqué un incendie dévastateur dans la Sierra en 1994”.

PG&E a été reconnue coupable de 739 chefs d’accusation de négligence criminelle pour avoir omis d’élaguer des arbres près de ses lignes électriques – la plus importante condamnation criminelle jamais prononcée contre la plus grande entreprise de services publics de l’État.

En octobre 2017, Cal Fire a déclaré que PG&E était responsable pour ses propres lignes et poteaux à l’origine de douze incendies distincts sur les 250 qui ont dévasté le nord de la Californie.

