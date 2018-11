Branchée satanisme et genderless, la bredouillante Céline Dion promeut par sa collection une drôle d’enfance… Bienvenue au Monarch Mind Control de l’industrie de la mode, la plus polluante et infernale qui soit au monde. Par nos pistards du citoyen vigilant.

Ensuite, la sécurité arrête Céline et la fait sortir de l’hôpital. Bien. Faisons en sorte que cela ne se reproduise plus.

Pour résumer la vidéo, ce n’est pas bon. Bien sûr, Céline Dion n’est que le visage de la marque. Toute la ligne a été créée par NUNUNU, une marque de mode israélienne pour enfants qui connaît déjà un succès mondial.

Lorsque je dis que quelque chose ne va pas avec NUNUNU, je ne parle pas de son nom ridicule, mais de toute sa philosophie et de son symbolisme. La page «À propos» de la marque indique:

Entièrement guidés par leur intuition, les copropriétaires et designers, iris adler et tali milchberg, ont créé des collections de vêtements pour enfants rompant avec les stéréotypes et enfreignant les normes en vigueur . leur besoin d’un ADN de base et d’une offre unisexe dans la mode pour enfants a créé une tendance mondiale qui est maintenant une source d’inspiration pour le monde entier. Animés par un ordre du jour qui défie la dichotomie traditionnelle des vêtements pour garçons et filles, iris et tali ont montré que dans le monde des individus réels, tout n’est pas si noir et blanc.