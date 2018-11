Effondrement de l’avortement en Russie. Vive l’orthodoxie… De cinq millions en 1965 à deux en 2000 en 700 000 aujourd’hui. Ici notre paroisse à Biarritz devant l’hôtel de l’Impératrice. De retour de roussie La Hyre ajoute son grain de texte.

Voici ce que le patriarche Kirill a dit lorsqu’il s’est adressé à la Douma – le congrès russe – l’année dernière, lorsqu’il a parlé de la nécessité de remédier au problème de l’avortement. Il a déclaré:

« Dieu merci, nous constatons des progrès concrets. Cependant, nous continuons à recevoir des milliers de lettres de fidèles avec la demande d’inviter les autorités à résoudre le problème de l’avortement. Je vous demande de ne pas abandonner les efforts graduels pour surmonter ce phénomène terrible. «

Et lui, le patriarche, affirme que « l’interdiction de l’avortement n’est pas un changement révolutionnaire, mais un retour à une vie normale, sans laquelle le bonheur des hommes et des femmes est impensable et l’avenir de notre peuple est impossible ». Juste belles paroles du patriarche là-bas!

Les progrès évoqués ici concernent les mesures prises par le gouvernement russe pour interdire l’avortement après 12 semaines de grossesse – interdire l’avortement grâce aux efforts de l’Église orthodoxe russe – et pour tenter de mettre en place un soutien social pour les femmes enceintes situations de crise. Eh bien, nous avons maintenant des preuves que la société russe dans son ensemble commence à évoluer dans le sens de la vie, caractéristique d’une civilisation profondément chrétienne.

Commençons par quelques statistiques ici. L’année dernière, la Russie a enregistré le taux d’avortement le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, estimé à 700 000 avortements. Nous pouvons constater une tendance constante à la baisse au cours de cette période. En 1965, 5 000 000 d’avortements ont été commis en Russie. En 1990, soit quelques années avant l’effondrement de l’Union soviétique, on comptait 4 millions d’avortements en Russie. En 2000, leur nombre a chuté à un peu moins de 2 000 000 d’avortements. Et puis, en 2012, ce nombre a été réduit à environ un million d’avortements. En conséquence, le nombre d’avortements a été divisé par huit en Russie au cours des 25 dernières années, passant d’environ 5 000 000 par an à un peu plus d’un demi-million. De plus, depuis 2007, le nombre de naissances en Russie a dépassé le nombre d’avortements d’environ deux pour un. C’est un renversement renversant des dernières décennies. Au milieu des années 80, l’Union soviétique affichait l’un des taux d’avortement les plus élevés des pays développés. Certaines estimations font état de 115 avortements pour 100 naissances – un nombre étonnant! Très haut.

https://russia-insider.com/en/abortion-rates-plummeting-russia-orthodox-church-helping-nation-embrace-pro-life-values/ri25386

ET LA HYRE LECTEUR

Oui je sais l’église fait un très gros travail là-dessus et l’état aussi, seul ombre au tableau si les hôpitaux doivent donner leurs chiffres et statistiques,

les cliniques privées elles ne le font ou n’y sont pas tenues, et du coup les chiffres ne sont pas fiables à cent pour cent. (C’est ce que me disait un ami moine qui s’occupe de la question.)

Mais toujours est-il qu’en Russie on encourage la natalité, et on la rémunère même, pour un deuxième enfant on peut (ou pouvait il y a encore quelques années) recevoir un frigo, de l’argent pour les études ou pour une voiture…

Dans les hôpitaux et les maternités il y a des chapelles (dans les gares et les aéroports aussi), des prêtres et des hiéromoines s’y succèdent pour offrir réconfort et sacrements.

L’église s’occupe même des orphelins et des orphelinats, des prêtres adoptent à tours de bras, comme le célèbre Proto-prêtre Smirnov qui gère en plus de sa paroisse plusieurs écoles et orphelinats (au moins 5).