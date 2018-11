La Hyre et ses si justes objurgations sur le « passage à tabac ». On rappelle aussi la tirade de Sganarelle au début de Don Juan…

Le tabac doit être le plus grand hold-up de toute l’histoire, on arrive à faire vendre un machin qui ne sert à rien, qui part en fumée, qui se consume autant qu’il se consomme et une fois que tout le monde en prend après force réclame, on le taxe pour gagner plus d’argent, et comme on n’en gagne toujours pas assez, on taxe encore et après on l’interdit tout en le vendant encore plus cher pour gagner encore du fric dessus, pour et contre et en diabolisant et en culpabilisant ceux qui en achètent. Du début à la fin c’est grandiose, ça donne le vertige… Ah liberté

SGANARELLE, tenant une tabatière.- Quoi que puisse dire Aristote, et toute la philosophie, il n’est rien d’égal au tabac, c’est la passion des honnêtes gens ; et qui vit sans tabac, n’est pas digne de vivre ; non seulement il réjouit, et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l’on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien dès qu’on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d’en donner, à droit, et à gauche, partout où l’on se trouve ? On n’attend pas même qu’on en demande, et l’on court au-devant du souhait des gens : tant il est vrai, que le tabac inspire des sentiments d’honneur, et de vertu, à tous ceux qui en prennent.