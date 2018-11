On nous casse encore le moral : « Durant l’année 2017 près de 44 000 soldats israéliens ont demandé un soutien auprès des officiers psychologues. » 

On nous casse le moral : « Durant l’année 2017 près de 44 000 soldats israéliens ont demandé un soutien auprès des officiers psychologues. »

« Les dirigeants et l’état-major de l’armée israélienne ont un grand mal à attirer les jeunes (soldats israéliens) vers les unités et troupes de combat et les brigades spéciales (d’élite), car les jeunes israéliens préfèrent servir dans d’autres unités que celles de combat. Ils n’ont plus aucune motivation, l’esprit de sacrifice disparait et il n’y a plus de cause en laquelle ils croient et pour laquelle ils sont prêts à être tués. C’est là un véritable problème, auquel de longues études sont consacrées, et je n’ai pas le temps de les évoquer en détail. »

Et il y a également un autre problème qui a été révélé il y a quelques jours avec des chiffres précis, à savoir l’augmentation (importante) des troubles mentaux chez les soldats de l’ennemi, qui sont (toujours plus nombreux à être) suivis par les psychologues de l’armée. « Durant l’année 2017 – je cite les médias israéliens – près de 44 000 soldats ont demandé un soutien auprès des officiers psychologues. » C’est un chiffre tout à fait considérable pour l’armée israélienne. Contre 39 000 soldats pour l’année 2003. L’an passé, 44 000 soldats sont allés voir les médecins psychologues ! »

