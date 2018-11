Faites la moue, pas la guerre – suite : la Russie est un os en Syrie et les sous-marins ne se marrent pas. Comme disait Lamartine : Otan, suspends tes viols !

Par Joaquin Flores

La Russie est désormais en mesure d’éliminer tout usage de sous-marins de l’OTAN en Méditerranée orientale. Les Russes seront en mesure de détruire les sous-marins de l’OTAN avec une relative facilité, et l’OTAN aura du mal à faire face à cette nouvelle réalité.

Le contexte est le suivant :

La Russie a fait monter la barre de plus en plus haut en ce qui concerne sa mission en Syrie. Il est clair maintenant que la marine russe a la capacité de fermer diverses parties de la Méditerranée à partir de sa base navale de Tartous. Il convient également de noter sa capacité à traverser le détroit du Bosphore, sa seule revendication quant à l’hégémonie navale dans la mer Noire. Ensuite, nous devons ajouter à cela l’arrangement avec l’Espagne – au grand chagrin de l’OTAN – pour passer en Méditerranée par Gibraltar. Après la destruction de l’IL-20, la Russie a annoncé et appliqué un blocus naval temporaire et une zone d’exclusion aérienne.

Israël n’a pas non plus effectué de mission contre la Syrie depuis lors. La nouvelle possession de systèmes S-300 par la Syrie est également un facteur important. Ces dernières années, et plus encore ces derniers mois, nous avons assisté à une implosion radicale de la capacité de l’OTAN à projeter sa force. Parallèlement à cela, la réputation de l’OTAN s’est dégradée de manière incroyable. Les forces mondiales dans cette multipolarité naissante ne sont plus intimidées par les menaces américaines telles que les sanctions ou les actions militaires.

Aujourd’hui, la Russie possède la capacité de rendre les sous-marins de l’OTAN inutilisables dans un conflit réel. Leur présence n’est tolérée par la Russie qu’à des fins de surveillance et de contrôle.

Que va-t-il se passer maintenant ?

La marine russe a effectué une recherche de sous-marins dans les eaux syriennes lors d’exercices militaires en Méditerranée.

La Russie a accru sa présence navale dans les eaux syriennes, démontrant clairement aux États-Unis qu’elle soutient le président syrien Bachar Assad, et qu’en outre, elle ne permettra pas une invasion de l’OTAN.

Selon Marco Maier du magazine Contra Magazin, c’est effectivement le cas.

Les frégates « Admiral Makarov et Admiral Essen », ainsi que des aéronefs à bord de soutien des navires, ont participé aux exercices. La mission était de détecter les sous-marins d’ennemis virtuels.

Une autre observation est que les frégates sont équipées de huit lanceurs du système de missile Kalibr-NK. De plus, les navires participant à ce projet sont également équipés de systèmes de missiles anti-aériens Shtil-1, Palash et AK-630M, de systèmes d’artillerie universels A-190 100 mm, de tubes lance-torpilles et de systèmes RBU-6000.

Les frégates disposent également d’une plate-forme d’atterrissage et d’un hangar pour un hélicoptère anti-sous-marins Ka-27 ou Ka-31.

Maier conclut qu’avec la présence de la marine russe en Syrie, la Russie entend montrer qu’elle soutient le gouvernement syrien légitime du président Bashar Assad et qu’elle ne permettra aucune action de l’OTAN, y compris une éventuelle invasion.

Nous avons déjà vu que les Etats-Unis n’arrivaient plus à suivre. En avril dernier, la frégate de la marine russe Admiral Essen a pu détecter et poursuivre un sous-marin nucléaire américain près de la côte syrienne.

La frégate de l’amiral Essen, appartenant à la flotte de la mer Noire, a poursuivi le sous-marin américain de classe Ohio pendant plus de deux heures, a rapporté le journal russe Izvestiya, citant l’état-major de la marine russe.

L’équipage du navire russe a enregistré les principaux paramètres du sous-marin pour ensuite les ajouter à l’image acoustique du sous-marin.

La frégate était partie pour la Méditerranée en mars et est retournée à la base de Sébastopol à la fin juin. C’est dans la zone côtière syrienne que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont attaqué la Syrie avec des missiles.

Dans l’ensemble, la capacité de la Russie à trouver, chasser et traquer avec succès des sous-marins de l’OTAN constitue un développement crucial.

Source : https://www.fort-russ.com/2018/11/russias-submarine-killers-now-off-syrian-shore-nato-has-no-effective-response/

Traduction Avic – Réseau International