Le retour de Franz qui nous écrit rageur !

Franz nous écrit rageur

De l’eau aura coulé sous les ponts depuis le dernier courrier que je vous ai envoyé. De l’eau ayant notamment charrié un radeau de la Méduse que je ne m’attendais pas encore voir passer, moi qui suis situé justement sur un îlot opposé et dont les rivages se détachent au gré de mes petits tracas et de mes petits bonheurs… Sur ce radeau, dérivant dans le ressac merdeux macronien, de la grande consommation, du grand argent, de la grande braderie et de la grande bêtise échévelée, ce bon peuple de France (Dieu se rit des hommes qui déplorent ratata gnagna, faussement attribué à ce vieux Bossuet)…

Jaune… Tout jaune, le peuple. Des hommes jaunes ou bien des apparences jaunes, plastifiées comme l’est la mauvaise viande nerveuse dans les grandes surfaces ? Cette question est de mise. Mais aucune tentative de réponse de ma part vu que mes impressions en sont désarçonnées. Il se pourrait même que Marx soit démenti sur ce point car la seule objectivité de la situation nationale semble être passée, pour le moment, par-dessus la tête du captage subjectif qui intervient nécessairement sur la foule au vu de son caractère femelle et liquide.

Crânerie du peuple ? Son clap de fin ? Baroud d’honneur ? Dispersion de ses ruines ? Son retour en politique ? Conscientisation, si oui, laquelle ? Partition salvatrice ? Combat et sang ? Gestation et retour des martyrs pour un roman de classe et national ? Ou bel hybride de couillonnade et de navrance de soufflet au fromage quand il sort du four ?

Et la Coupe du Monde, là ! On est toujours les champions, merde à la fin ! Allez les Bleus !

« Jean-Louis, montre le maillot avec deux étoiles que t’as acheté à Arcachon ! Ah ben tu l’as encadré ! Je l’avais pas vu alors qu’il est au-dessus de la télé ! »

Bleu et jaune, cela donne quelle couleur quand on les mélange, d’ailleurs ?