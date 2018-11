Conclusions

Nul ne devrait s’étonner de voir aujourd’hui le Bélarus jeter la Russie sous les roues du bus pour s’attirer les bonnes grâces d’experts néoconservateurs américains. Cette décision était dans l’air du temps depuis au moins trois ans et demi, et nombre de médias alternatifs sont restés au cours de cette période dans le déni – voire pire, dans la duperie de leur lectorat. Le Bélarus n’a pas encore pivoté complètement vers l’ouest, mais le pays est probablement en train de s’inspirer du scénario arménien, dans l’espoir de pouvoir entrer en négociations commerciales avec l’UE pour remplacer son adhésion à l’Union eurasiatique. Cela ne serait possible que si l’Occident levait toutes les sanctionsenvers le pays, ce qui ne se produira sans doute pas avant qu’il ait donné tous les gages de sa nouvelle stratégie d’« équilibrage », à savoir le sacrifice plein et entier des intérêts économiques – et autres – de son allié russe. Que le pays – et son dirigeant – reçoive bien en échange de ces gages ce qu’il en attend, c’est une toute autre question.

Andrew Korybko est le commentateur politique américain qui travaille actuellement pour l’agence Sputnik.