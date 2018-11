Faut pas se zéner : Nicolas Bonnal médite avec un œil de guerre (Heidegger ?) dans le jardin sec (karesansui) de Monaco.

De nombreux jardins secs ont été créés à partir du début du xve siècle dans les monastères et les temples zen, d’où leur nom courant de « jardin zen ». Les jardins ont le plus souvent un caractère abstrait et sont réalisés avec une économie de moyens conforme à la volonté zen d’éliminer le superflu, qui tranche avec la profusion des jardins des époques précédentes. Il ne subsiste que la pierre et le sable. En l’absence d’eau, celle-ci est suggérée par le sable ou les graviers, où sont dessinés au râteau des motifs de vagues. Occasionnellement, on admet des arbustes taillés, à feuilles persistantes1.

Une autre caractéristique du jardin sec est la petitesse des dimensions : réfutant la distinction entre le gigantesque et le minuscule, le jardin sec s’insère dans une courette du monastère. Le moine peut méditer devant cet univers de poche, son entretien fait partie des activités manuelles quotidiennes. Son absence de couleurs l’apparente à la peinture monochrome (sumi-e) de la période Song2.

