Gaza. La défense aérienne israélienne « dôme de fer » est un échec, les systèmes russes fonctionnent bien – Voici pourquoi

Un des principaux échecs du système «Iron Dome» est son tentative d’interception de roquettes palestiniennes par l’arrière.

Au cours de la dernière série d’affrontements à Gaza, le système de défense aérienne israélien ‘Iron Dome’ (utilisé pour repousser les attaques à la roquette et au mortier) a réussi à intercepter moins de 25% des missiles lancés sur Israël par des groupes armés palestiniens.

Cela en dépit du fait que les roquettes palestiniennes étaient totalement primitives par rapport aux normes modernes en matière de conception d’armes – voyageant relativement lentement et sur une trajectoire très prévisible, ne manœuvrant pas de manière défensive et ne disposant pas d’électronique de contre-mesure permettant de bloquer les projectiles ennemis.

Selon Theodore Postol, professeur de science et de technologie et de sécurité internationale au Massachusetts Institute of Technology (MIT), aujourd’hui à la retraite et très estimé, l’un des principaux échecs du système « Iron Dome » est que ses missiles intercepteurs tentent de capturer le Fusées palestiniennes de l’arrière – à titre de comparaison, le système Pantsir-S plus moderne fabriqué par la Russie est programmé pour l’interception frontale et latérale d’un projectile entrant.

Citant une étude sur les affrontements entre Gaza et Israël en 2012, Postol souligne les conclusions du rapport selon lesquelles Iron Dome aurait atteint un taux d’interception de moins de 5%. Lorsque des tirs de roquettes palestiniens ont de nouveau été dirigés contre Israël en 2014, les rapports d’après attaque sur les performances du dôme de fer ne laissaient présager que très peu d’amélioration du système.

À la différence de cela, les défenses antiaériennes syriennes ont été confrontées à une attaque conjointe de missiles de croisière américano-britanniques en avril de cette année et ont réussi à intercepter 71 des 103 missiles – tous des types sophistiqués de missiles guidés conçus pour voler à basse altitude, changent régulièrement de cap et ont été aidés par un barrage de contre-mesures radar bloquant diverses sources.

Une série de systèmes de défense antiaérienne – certains anciens, d’autres relativement nouveaux – ont été utilisés par la Syrie lors de l’attaque. Alors que huit missiles d’interception tirés par les anciens systèmes syriens S-200 n’ont pas réussi à abattre un seul missile de croisière, le Pantsir-S, plus moderne, a enregistré un taux d’interception de 90%; d’autres systèmes ont eu un de réussite entre les deux. En fin de compte, le taux de réussite total a été d’ environ 70%.