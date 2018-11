PHRASE DU JOUR : LA VRAIE VOCATION DES MARCHÉS EST DE RUINER LE MAXIMUM DE GENS.

Bruno Bertez : LA VRAIE VOCATION DES MARCHÉS EST DE RUINER LE MAXIMUM DE GENS.

« Leur idée pour sortir de la crise était de disséminer le risque sur les plus faibles, sur les classes moyennes. » (Bruno Bertez)

La chute des marchés financiers n’est pas la faute à pas de chance.

Elle était inéluctable, de l’ordre de la Nécessité. C’est la raison pour laquelle considérant que la chute n’allait rien devoir au hasard nous avons d’abord dissuadé d’investir et ensuite dès le 1 er Aout donné le Conseil du Siècle, clair, sans ambiguïté et sans réticence d’aucune sorte; vendez tout. Et ne regardez plus rien avant longtemps.

Je suis revenu quelques jours plus tard pour confirmer pour ceux qui auraient eu un doute. Et encore il y a peu j’ai expliqué que les bonnes reprises faisaient les bonnes baisses. Pour bien chuter il faut qu’il y ait des reprises intercalaires , ce qui s’est passé.

Au moment du Brexit j’ai donné un conseil du même type conseillant de vendre les fonds d’état longs , le 10 ans US était exactement à son plus haut et donc au plus bas des taux à 1,35%. les taux ont plus que doublé depuis et on est au dessus des 3%.

Je n’ai eu de cesse de répéter que la diversification était un piège, une illusion. « no place to hide » car le sous-jacent de tous les actifs traités sur les marchés est le même et c’est la liquidité , les taux bas et la politique monétaire non conventionnelle.

La politique monétaire non conventionnelle a produit la hausse, la normalisation produit la baisse .

L’arrêt probable de la normalisation produira-telle la reprise ce n’est pas sûr, cela dépendra du contexte et des dégats. Hussman défend l’idée que les baisses de taux ne stoppent ni les baisses ni les récessions. On verra, quand ce sera le moment d’aviser.

Les prix des actifs financiers sont entre 50 et 60% trop chers sur la base historique normalisée, sachez le .

Sachez aussi que cette baisse était prévue sinon voulue par les élites: depuis le départ elles savent que le public va perdre beaucoup d’argent. Leur idée pour sortir de la crise était de disséminer le risque sur les plus faibles, sur les classes moyennes. Greenspan l’a dit très clairement et je l’ai en son temps souligné.

Le sinistre Bernanke a répondu, quand on le lui a fait observer: « il faut bien que tout le papier émis soit détenu », sous entendu il faut bien que certains perdent.

L’essentiel étant que les institutions systémiques, elles, ne perdent pas, ne se fassent pas piéger.