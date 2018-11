Exclusif : selon Antoine, le litre d’essence est en réalité à trente centimes, euh, net d’impôts ! Mais le macaron, lecteurs, doit réformer la France pour la rendre écho logique aux commandements médiatiques. Un peu de Guy Millière pour se défouler sur l’idole MSM :

(les4verites.com)

J’ai dit que ceux qui qualifiaient Macron de libéral semblaient ignorer le sens des mots, et que Macron était fondamentalement socialiste.

J’ai aussi dit qu’il y avait chez lui une dimension psychopathologique inquiétante.

Tous ces points n’ont cessé, au fil des mois, de se confirmer.

Moins de deux ans après l’élection qui l’a porté au pouvoir, dire que Macron a déçu et suscite un mélange de colère, de mépris et de dégoût, est une litote.

Aucune de ses décisions n’a redonné le moindre dynamisme à l’économie et à la société française qui s’enlisent dans le délitement.

Ses ministres accumulent les déclarations aussi ineptes que les siennes.

Nombre d’entre eux ont déjà quitté le navire en perdition, et l’un d’eux, Gérard Collomb, a décrit un pays au bord du chaos et de la guerre civile.

Cela n’empêche pas Macron de faire preuve d’une extrême arrogance, tant vis-à-vis de la population française que vis-à-vis du reste du monde.

Le fait que cette arrogance soit stérile le rend ridicule et souvent odieux.

Dire à des gens sans emploi qu’il suffit de traverser la rue pour trouver du travail et ce, dans un contexte de chômage élevé, est insultant pour des millions de chômeurs.

Dire ou faire dire que les taxes sur les carburants ont été choisies aux fins de ne pas taxer davantage le travail relève d’un crétinisme absolu.

Les véhicules automobiles sont largement utilisés pour le transport de marchandises et de personnes, et taxer les carburants revient à taxer le travail de ceux qui utilisent des véhicules automobiles pour leur travail ou pour se rendre au travail.

Invoquer la lutte contre le réchauffement global anthropique qui n’existe pas est inepte.

Tout particulièrement dans un contexte où le gouvernement français multiplie les embouteillages en asphyxiant la circulation : accroître le temps d’utilisation d’un véhicule accroît considérablement la pollution résultant de l’usage dudit véhicule, car cela accroît la consommation de carburant.

L’arrogance de Macron peut le rendre insultant.

Sa façon de parler des dirigeants européens qu’il qualifie de populistes, en parlant de « lèpre » ou en évoquant le spectre du fascisme des années 1930, est un crachat sur ces dirigeants et sur les peuples qui ont voté pour eux.

Sa façon de parler de Trump et des États-Unis en plaçant ceux-ci dans la catégorie des ennemis possibles d’une armée européenne qui n’existe pas et n’existera sans doute jamais est un crachat plus immense encore sur un pays qui a libéré la France du nazisme, et qui a assuré et assure encore très largement la défense de l’Europe.

Donald Trump a réagi de manière acerbe et a remis Macron à sa place de minable.

C’est vraiment le moins qu’il pouvait faire.