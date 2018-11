Lecteurs, pour mon anniversaire je vous FAIS un cadeau : l’extraordinaire peintre chrétien Georges Desvallières, totalement oublié bien sûr, mystique et héros de la Grande Guerre, si cher à Léon Bloy.

George Desvallières, pseudonyme d’Olivier Gabriel Victor Georges Lefèbvre-Desvallières1, né le à Paris, et mort dans la même ville le , est un peintre français.

George Desvallières est le fils de Louis Émile Lefebvre-Desvallières, administrateur en chef des Messageries maritimes, et de Marie Legouvé, fille et petite-fille des académiciens Ernest Legouvé et Gabriel-Marie Legouvé. Il est le beau-père du peintre et sculpteur Gérard Ambroselli. Ami d’Ernest Legouvé, le peintre Élie Delaunay est chargé de l’éducation artistique de son petit-fils George. Ensemble, ils visitent le Tessin en 1884. Plus tard, Delaunay le présente à Gustave Moreau. Ce dernier et Delaunay seront les témoins du mariage de George Desvallières et Marguerite Lefebvre en 18902. Élevé dans le sentiment religieux, il étudie à l’Académie Julian à Paris, et dans les ateliers de Tony Robert-Fleury et de Jules Valadon à l’École des beaux-arts de Paris. Il expose des portraits et reçoit des récompenses, mais sa relation privilégiée avec Gustave Moreau l’oriente vers une inspiration mythologique et religieuse.

Il approfondit sa connaissance des Anciens lors d’un voyage en Italie en 1890, et pratique alors un art qui annonce les œuvres de la maturité : noirceur des sujets, violence de la couleur, conception dramatique de la religion. Il expose divers sujets symbolistes : Narcisse en 1901, Orphée en 1902, La Marche à l’Idéal en 1903 et compte parmi les fondateurs du Salon d’automne. Dans la décennie 1900, il se rapproche, sans en faire partie, d’un groupe de jeunes peintres (Lucien Simon, André Dauchez, Charles Cottet, Émile-René Ménard et René-Xavier Prinet), surnommé « La Bande noire » par les critiques d’art car ils rejettent les couleurs claires des impressionnistes. La plupart de ces artistes enseignent à l’Académie de la Palette à Paris.

En 1908, il participe, conjointement avec Maurice Denis et Albert Besnard, à la décoration de l’hôtel particulier de Jacques Rouché, au début de la rue de Prony, près du parc Monceau3.

En 1919, il est le fondateur, avec Maurice Denis, des Ateliers d’art sacré qui ont pour but de rénover l’art religieux, ateliers ambitionnant de fonctionner sur le modèle des corporations du Moyen Âge et promettant de restaurer l’art chrétien. Desvallières s’était consacré aux sujets religieux après la perte d’un fils sur le front, en 1915. Lui-même avait fait la guerre et commandé un bataillon dans les Vosges. Il était commandeur de la Légion d’honneur.

En , il succède à Georges Rouault, qui vient de démissionner du poste de conservateur du musée Gustave Moreau. En , il est élu membre de la section peinture de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique et, en mai, l’Institut de France le choisit pour remplacer son ami René Ménard. L’Association Fra Angelico d’entraide aux artistes le nomme président du comité de direction en 1933. En mars 1934, il signe le manifeste de Jacques Maritain Pour le bien commun, qui prône un christianisme social. L’année suivante, il participe à la fondation de la revue L’Art sacré et à son comité de rédaction. Après la mort de Frantz Jourdain, survenue au cours de l’été 1935, il est élu président du Salon d’automne en 1936. En , il prend position en faveur des nouveaux vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il devient président de l’Institut en , président de la Société de Saint-Jean en 1943 et président d’honneur du Salon d’automne en 1947.

Il s’attaque à divers programmes décoratifs publics ou privés et à des œuvres liées à la Grande guerre : vitraux de l’Ossuaire de Douaumont, église de Pawtucket aux États-Unis, etc.4 Illustrateur de La Princesse lointained’Edmond Rostand et de Rolla d’Alfred de Musset, il bénéficiera jusqu’en 1950 des commandes de l’État5.

En 1890, George Desvallières épouse Marguerite Lefebvre (1870-1955), élève de César Franck. Ils auront six enfants : Sabine6 (née en 1891), filleule de Gustave Moreau, Richard (1893-1962)7, Daniel (1897-1915), mort pour la France8, Marie-Madeleine (1908), Monique9 (1911) et France (1915).

Certaines de ses œuvres sont conservées à Paris au musée d’Orsay.