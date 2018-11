Merci à l’Arabie saoudite ;Pourquoi The Donald est et reste « la pute » de l’Arabie saoudite (dixit Tulsi Gabbard) : la fin du pétrodollar signifierait la fin du règne américain (enfin, c’est ce qu’on dit…)

Der Spiegel de l’Allemagne a écrit que les contrats et les dollars sont plus importants pour Trump que les droits de l’homme. Trump donne son feu vert à tous les autocrates, dictateurs et tyrans, et ils savent qu’il tolérera leurs actes meurtriers s’ils ont payé de bonnes sommes aux États-Unis, a annoncé la publication.

En effet, Trump aime parler de l’investissement de 450 milliards de dollars promis par l’Arabie saoudite aux États-Unis, dont 110 milliards représentent des contrats d’armement avec des entreprises américaines. Le président des États-Unis a également déclaré que le Royaume contrôlait les prix du pétrole et un tiers de la production mondiale de pétrole. L’Amérique achète cette huile.

Les pétrodollars résolvent tous les problèmes du royaume

Que se passera-t-il si l’Arabie saoudite se retire de l’accord de pétrodollars de 1975? Conformément à cet accord, l’Arabie saoudite n’a dû acheter du pétrole qu’en dollars américains et investir des bénéfices excédentaires dans la dette américaine. À l’époque de la domination absolue de l’Arabie saoudite, l’accord a été incroyablement efficace et efficace, et tous les pays exportateurs l’ont rejoint, entraînant une augmentation significative de la demande artificielle de dollars américains dans le monde. Le dollar a assuré aux États-Unis une croissance économique sans précédent.

La dépréciation des pétrodollars entraînera inévitablement une hausse des prix du pétrole et de la dette publique américaine. Cela signifiera la fin des États-Unis. Il n’y a pas si longtemps, Trump avait critiqué les Saoudiens lors de sa campagne électorale et avait qualifié le régime saoudien de plus grande source de terrorisme dans le monde. Cependant, dès que les Saoudiens menacent de se retirer du traité sur les pétrodollars , les présidents américains se mettent la queue entre les jambes.

See more at http://www.pravdareport.com/world/americas/22-11-2018/142041-usa_saudi_arabia-0/

http://www.dedefensa.org/article/de-la-difficulte-detre-la-pute-de-larabie