Mon Joyeux Anniversaire : La Hyre fait de la pub à Tetyana et à Pouchkine…

La Hyre fait la pub à Tetyana et à Pouchkine

Les grands génies universels ne souffrent guère les effets du temps, aussi convient-il fréquemment de les remettre sur le devant de la scène pour les offrir à nos contemporains.

Pouchkine est un de ces génies universels, qui a pourtant eu l’outrecuidance d’écrire dans une langue intraduisible en français, le russe, langue précise, exigeante et ô combien musicale. La traduire aurait été une trahison, il fallait en donner la version fidèle.

C’est ici qu’interviennent la sensibilité artistique et le talent de Tetyana Popova-Bonnal qui a eut la bonne idée de présenter sa version dans une édition bilingue comme pour rassurer le lecteur s’il en était encore besoin de la fidélité de sa version française placée sous le regard de l’original.

La modernité de l’histoire d’Eugène Onéguine, tant de fois adapté, n’est plus à raconter et sa lecture fait maintes référence à notre propre histoire.

Mais sans doute le plus remarquable dans cette édition c’est le pari de la traductrice d’opter pour une version en vers respectant le rythme et la musicalité pouchkiniennes. Le résultat est fort agréable à lire, la lecture est naturelle et le lecteur se trouve vite emporté dans la tragique histoire de cet antihéros des temps moderne.

Grâce soit rendue à la traductrice qui a opté pour le plus de fidélité à l’original qui permettra à l’amateur de suivre aisément les deux textes et d’approcher la vivacité et la précision de la langue d' »Alexandre Sergueïevitch » comme disent les russes, sans avoir même à prononcer le nom de cet auteur si familier.

Tetyana Popova-Bonnal a fort souvent le verbe et la formule heureuse pour rendre au plus près les sarcasmes et jugements de Pouchkine comme dans cet extrait qui en dit long :

Dans la sècheresse stérile des mots,

Des cancans, des nouvelles et des questions

Il n’y a pas une seule pensée lucide

En vingt-quatre heures, même par bêtise ;

Et l’esprit langoureux ne sourit pas,

Le cœur ne tremble, même pas par blague.

On ne trouve pas même une drôle de sottise

Dans tes contrées, ô monde vide !

Je l’ai pour ma part lu d’une traite, et y reviens souvent tant il m’est utile pour parfaire mon russe et piocher quelques citations.

Un grand merci à l’auteur de cette version.