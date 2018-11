Viol au-dessus d’un nid de cocues et droit des femmes violées : quand on acquitte leur agresseur…Le politiquement correct (ici en Affres du sud) va transformer notre monde en cimetière.

C’est un verdict à couper le souffle. Comme le rapporte La Manche Libre, la cour d’Assises de la Manche a acquitté un jeune homme de 21 ans, originaire du Bangladesh, qui était accusé du viol d’une lycéenne, après avoir estimé qu’il n’avait pas eu conscience d’imposer un rapport sexuel. Un peu plus tôt, dans sa plaidoirie, l’avocate de la défense avait plaidé les difficultés d’interprétation de son client qui « n’avait pas les codes culturels » pour prendre conscience de ce qu’il imposait à ses victimes.

Des victimes de 16 et 15 ans

Les faits remontent à trois ans. En septembre 2015, le jeune homme, originaire du Bangladesh et âgé de 18 ans au moment des faits, a entraîné une jeune fille de 16 ans dans son logement du Foyer des Jeunes Travailleurs de Saint-Lô (Manche). Il l’agresse sexuellement, mais elle parvient finalement à s’enfuir. Elle le raconte à son conseiller principal d’éducation qui prévient la police. L’affaire est classée sans suite après que le mis en cause affirme que la jeune fille était consentante explique La Manche Libre. La lycéenne fera quelques semaines plus tard une tentative de suicide, et sera hospitalisée une semaine.

