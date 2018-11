Quand Ron Unz remet Trump à sa place

Peut-être que la perte de la Maison pourrait s’avérer être une bénédiction mitigée pour Trump. Les démocrates parviendront à contrôler tous les comités d’enquête. Leurs accusations et leurs assignations à témoigner rendront la vie de Trump encore plus misérable qu’elle ne l’était auparavant, tout en supprimant toute possibilité que des éléments importants de son dernier programme ne soient jamais adoptés. Cependant, bien que Trump ait atteint la présidence en préconisant un programme radical populiste-nationaliste, il n’a guère gouverné dans ces termes. Au cours de ses deux premières années au pouvoir, il a utilisé presque tout son capital politique pour imposer d’énormes réductions d’impôt aux riches, à la déréglementation de Wall Street et à la forte augmentation des dépenses militaires, à une politique étrangère extrêmement pro-israélienne – exactement le genre de politique qui intéresse les candidats conservateurs de l’établissement, qu’il avait écrasés lors des primaires républicaines. Entre-temps, ses partisans de base déchirés ont dû se contenter d’une rhétorique radicale et d’un flot régulier de tweets scandaleux plutôt que de quelque chose de plus substantiel. Les républicains maîtrisant totalement le Congrès, il était assez difficile de trouver des excuses pour cette trahison généralisée, mais maintenant que les démocrates ont pris le Parlement, les apologistes de Trump peuvent plus facilement vouloir le leur reprocher.

Selon la plupart des estimations, le nombre de sans-papiers américains a presque entièrement stagné depuis que la crise du logement a anéanti tout emploi dans le secteur de la construction, tandis que le taux d’immigration légale nette est toujours régulièrement supérieur à un million par an. Par conséquent, il semble probable que la quasi-totalité de l’immigration nette au cours de la dernière décennie a été de nature légale.

La campagne populiste de Trump visait essentiellement à construire un mur à la frontière mexicaine pour bloquer le flux d’immigrants clandestins. De nombreux partisans de Trump sont devenus amers face à son échec total à réaliser cette promesse. Mais comme je l’ai souvent fait remarquer, cette idée n’a absolument aucun sens.

un président qui priverait peut-être 30 millions d’Américains de leur citoyenneté actuelle avec un seul tweet démontrerait certainement l’incroyable pouvoir de Twitter.

Le style de vie californien, riche et extrêmement agréable, de l’après-guerre, était largement reconnu dans l’ensemble des États-Unis, et ce leurre magnétique était à l’origine des premières étapes de la croissance démographique très rapide de l’État. Mais plus récemment, les effets néfastes de la congestion routière, des options de logement épouvantables et de la concurrence acharnée sur le marché de l’emploi ont considérablement réduit l’attrait de l’État.

