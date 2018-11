Couteau dans la tête ? François et notre inertie… »à chacune des générations de reproduction sont sélectionnés les animaux les plus dociles c’est à dire ceux qui sécrètent le moins de catécholamines hormones secrétées par les glandes surrénales comme l’adrénaline pour arriver à ce que les animaux soient les moins agressifs… »

Tu m’as souvent questionné sur l’inertie de nos sociétés et sur la passivité de chacun d’entre nous. Il me revient à l’esprit un travail réalisé par des élèves sur la domestication des animaux. il apparaît qu’à chacune des générations de reproduction sont sélectionnés les animaux les plus dociles c’est à dire ceux qui sécrètent le moins de catécholamines hormones secrétées par les glandes surrénales comme l’adrénaline pour arriver à ce que les animaux soient les moins agressifs. Est-ce que la sélection de nos congénères n’aurait pas suivi le même chemin. Resterait à déterminer les facteurs de « domestication » des humains. les guerres successives qui conduisent à éliminer les plus vigoureux pourraient être un début de réponse. C’est ainsi que notre environnement chimique agissant comme un inhibiteur de sécrétion pourrait en être un autre!!!

