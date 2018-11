Gros morceau : Proust et le bourrage de crâne : « le véritable bourrage de crâne on se le fait à soi-même… »

Marcel Proust et l’auto-bourrage de crâne (dans le Temps retrouvé)

On nous parle tout le temps maintenant de contrôle mental et de propagande. Cette propagande est née on le sait pendant la Grande Guerre et a pour auteur entre autres Frédéric Bernays dont on peut télécharger ici et là le classique sur la propagande justement (je l’ai évoqué dans mon livre sur la conspiration). Il est vrai que Bernays écrivit ces phrases pleines de forfanterie :

« Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays.

Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. »

Mais le thème est devenu obsessionnel chez les antisystèmes qui s’imaginent être comme le les nouveaux prophètes d’Israël (voyez Isaïe, qui a inspiré le dernier Kubrick) les seuls à ne pas avoir les yeux bandés au beau milieu d’un peuple imbécile et bâché.

Or nous nous leurrons. Macron a été élu démocratiquement, pas par le putsch du CAC 40, par une immense majorité de Français, et il a composé un gouvernement intelligent et ouvert, bien à l’image du centrisme droitier des Français qui date de toujours !

Prenons l’horreur de la première guerre mondiale, et affirmons ceci : les Français n’étaient pas victimes du bourrage de crâne, ils y collaboraient allègrement. Ce n’est pas moi qui le dit, mais Proust (on le lit toujours littérairement, scolairement, et c’est pourquoi on n’y comprend rien), dans une excellente page analytique :

« Dans ces querelles d’individus, pour être convaincu du bon droit de n’importe laquelle des parties, le plus sûr est d’être cette partie-là, un spectateur ne l’approuvera jamais aussi complètement. Or, dans les nations, l’individu, s’il fait vraiment partie de la nation, n’est qu’une cellule de l’individu : nation. Le bourrage de crâne est un mot vide de sens. Eût-on dit aux Français qu’ils allaient être battus qu’aucun Français ne se fût moins désespéré que si on lui avait dit qu’il allait être tué par les berthas. Le véritable bourrage de crâne on se le fait à soi-même par l’espérance qui est un genre de l’instinct de conservation d’une nation si l’on est vraiment membre vivant de cette nation. »

C’est bien sûr dans le Temps retrouvé, un texte extraordinaire pour comprendre la Guerre. Un ne se sent pas très français, Charlus :

« M. de Charlus, qui avait de rares qualités morales, qui était accessible à la pitié, généreux, capable d’affection, de dévouement, en revanche, pour des raisons diverses – parmi lesquelles celle d’avoir eu une mère duchesse de Bavière pouvait jouer un rôle – n’avait pas de patriotisme. Il était, par conséquent, du corps France comme du corps Allemagne. Si j’avais été moi-même dénué de patriotisme, au lieu de me sentir une des cellules du corps France, il me semble que ma façon de juger la querelle n’eût pas été la même qu’elle eût pu être autrefois. Dans mon adolescence, où je croyais exactement ce qu’on me disait, j’aurais sans doute, en entendant le gouvernement allemand protester de sa bonne foi, été tenté de ne pas la mettre en doute, mais depuis longtemps je savais que nos pensées ne s’accordent pas toujours avec nos paroles. »

Proust explique aussi la fascination homosexuelle de Charlus pour les Allemands (cf. le rose et le brun de Philippe Simonnot, aux éditions Dualpha). Il se moque ensuite du politique novice ou vieillot qui fait alors mine de parler de paix :

« La guerre se prolongeait indéfiniment et ceux qui avaient annoncé de source sûre, il y avait déjà plusieurs années, que les pourparlers de paix étaient commencés, spécifiant les clauses du traité, ne prenaient pas la peine, quand ils causaient avec vous, de s’excuser de leurs fausses nouvelles. »

Et ce qu’il dit sur cette bonne volonté des Français de tuer de l’Allemand hier comme du russe demain rappelle Céline – qui sait de quoi il parle :

— Oui, tout à fait lâche, Lola, je refuse la guerre et tout ce qu’il y a dedans… Je ne la déplore pas moi… Je ne me résigne pas moi… Je ne pleurniche pas dessus moi… Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu’elle contient, je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Seraient-ils neuf cent quatre-vingt-quinze millions et moi tout seul, c’est eux qui ont tort, Lola, et c’est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux : je ne veux plus mourir.

Eh bien les autres si. Et on n’a même pas besoin de Bernays et du bourrage de crâne !