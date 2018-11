Les USA et la prochaine guerre mondiale (ou mentale ?)

Le sacre annonce la guerre : mais n’est-ce pas son boulot ?

À l’heure actuelle, les États-Unis sont engagés dans deux processus parallèles : d’une part ils sont impliqués dans des sanctions et des guerres économiques contre la plus grande partie de la planète tandis qu’ils se retirent d’un traité international majeur après l’autre (y compris les traités sur le contrôle des armes). Posez-vous une simple question : est-ce le comportement d’un pays faible ou fort ? Que signifie cette politique de confrontation « tous azimuts »et d’auto-isolement ? (parce que c’est ce que le retrait de tant d’accords et de traités signifie : isoler les États-Unis). Sont-ce les agissements d’une puissance confiante et forte ou d’une puissance désespérée qui se déchaîne à tous les niveaux ?

Comme nous le rappelle ce court billet de Larchmonter445, le groupe actuel de dirigeants américains est composé avant tout de perdants et même s’ils font toujours un assez joli travail de décoration de vitrine en brandissant des drapeaux, il devient de plus en plus impossible de dissimuler l’ampleur de la chute au ralenti, à plusieurs niveaux, de l’Empire anglosioniste. Je suppose que l’orchestre qui jouait sur le pont du Titanic jouait aussi de plus en plus fort, mais le résultat du spectacle n’a jamais fait aucun doute. Il se passe la même chose ici et c’est la source d’un énorme danger : plus il devient difficile de dissimuler l’ampleur de la catastrophe en court, plus l’Empire se déchaîne, ce qui aggrave encore la situation, rendant d’autant plus difficile de dissimuler l’ampleur de la catastrophe. L’Empire en général, et les États-Unis en particulier, est en train de craquer à tous les niveau et il n’y a absolument aucun moyen raisonnable d’inverser cette tendance, parce que la seule et unique solution pour que les États-Unis survivent est de renoncer à l’Empire et de devenir un pays « normal » – quelque chose que les dirigeants américains ne sont même pas disposés à envisager. Les néocons, en particulier, semblent animés par une croyance quasi religieuse (ou peut-être n’est-ce qu’une réaction incontrôlée du genou) que lorsque l’un de leurs plans censément « intelligents » échoue, la solution correcte est de doubler la mise. Ils semblent avoir totalement internalisé l’aphorisme allemand « « Si ça ne marche pas avec la violence, ça ira avec plus de violence ! », oubliant que cette croyance n’a pas fait de bien à l’Allemagne contre la Russie. Quant au public occidental en général, il a été transformé avec succès en ce que j’appelle des « drones idéologiques » : des automates au cerveau lavé qui agiteront leurs drapeaux (fabriqués en Chine) pour affronter toute dissonance cognitive résiduelle. Lorsque leurs certitudes finiront pas s’effondrer, ils s’en prendront à tout et à tout le monde dans un désespoir extrême et une rage impuissante.