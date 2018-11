Tiens, tiens…Hillary Clinton appelle l’Europe à maîtriser l’immigration pour lutter contre les populistes…

Dans une interview au journal britannique The Guardian , Hillary Clinton est revenue sur la montée des populismes en Europe et a estimé qu’il fallait « maîtriser l’immigration » pour y faire face.

Comment entraver la montée des populismes en Europe? Pour Hillary Clinton, il s’agit de « maîtriser l’immigration ». L’ancienne candidate démocrate à l’élection présidentielle américaine a répondu à une interview de The Guardian dans le cadre d’une série d’entretiens réalisée par le quotidien britannique sur la montée des populistes. « Je pense que l’Europe doit maîtriser les migrations car c’est ce qui a allumé la flamme [du populisme] », déclare Hillary Clinton alors que des partis populistes de droite sont actuellement au pouvoir en Hongrie, en Autriche ou encore en Italie.

« J’admire les approches très généreuses et empreintes de compassion adoptées notamment par des dirigeants comme Angela Merkel », poursuit-elle en référence à l’accueil par l’Allemagne de plus d’un million de réfugiés syriens et irakiens en 2015. « Mais je pense que l’Europe a fait sa part et doit envoyer un message très clair : ‘Nous ne pourrons pas continuer à fournir refuge et soutien’. Si nous ne traitons pas la question migratoire, le corps politique continuera de trembler », déclare encore Hillary Clinton. Elle prend comme exemple le Brexit qu’elle décrit comme le plus grand acte d’autodestruction économique de l’histoire moderne et qu’elle estime « largement basé sur l’immigration ».

Tacles envers Donald Trump

Faisant plusieurs parallèles avec la situation aux Etats-Unis, Hillary Clinton affirme qu' »il y a des solutions à l’immigration qui ne nécessitent pas de réprimer la presse, les opposants politiques, d’essayer d’assommer le pouvoir judiciaire, ou de solliciter l’aide financière et politique de la Russie ». Un message à peine voilé à destination de Donald Trump. Elle estime que cette montée des populismes est une menace sérieuse pour « notre liberté et celle de nos institutions démocratiques ».

Les propos d’Hillary Clinton sont appuyés par ceux de deux anciens chefs de gouvernement européen également interviewés par The Guardian : Tony Blair et Matteo Renzi. Ils reconnaissent que la question de l’immigration pose d’importants problèmes aux partis centristes. « Aujourd’hui en Europe, vous ne pouvez vous présenter aux élections que si vous avez une position ferme en matière d’immigration parce que les gens s’en préoccupent », déclare Tony Blair, Premier ministre britannique entre 1997 et 2007.

« Vous devez répondre à ces problèmes. Si vous n’y répondez pas, alors… vous laissez un grand espace dans lequel les populistes peuvent s’engouffrer », poursuit-il. Depuis le début de la crise des migrants qui a découlé de la guerre en Syrie, les dirigeants européens peinent à trouver une position commune. En 2018, le nombre de migrants entrés dans l’Union européenne a fortement décru.