Notre lecteur Fabrice et les gilets jeunes

Fabrice et les gilets jaunes

France, tes enfants ne veulent pas mourir, ils brandissent à nouveau l’étendard de leur colère aux poings et tranquillement ébranlent les fondations d’un pouvoir en perdition qui s’accroche comme une tique sur un corps pas encore mort.

Des forces colossales issues d’années de mise sous pression et de régressions sociales sont sur le point de surgir de toutes parts, telle l’eau s’immisçant par tous les interstices et brisant la pierre la plus dure. Les fissures se forment, les murs républicains se lézarde et vont céder.

L’ouragan submergera tout, apportant l’inconnu, inconnu duquel émergera le nouveau monde. L’enfantement douloureux donnera jour au vingt-et-unième siècle à même de relever nombre défis.

Le peuple, gardien des traditions aura été le porteur d’énergie, une énergie vitale nécessaire pour balayer la vermoulure fatiguée de porter le fardeau de l’injustice à son plus haut point. La transition sera accomplie.

Fabrice