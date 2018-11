Quête du Graal : le professeur Nicolas Richer préface son ami Nicolas Bonnal

Préface

Nicolas Bonnal, docte herméneute et voltigeur sans pareil de la culture occidentale.

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

Avoir appris ensemble ces vers de Baudelaire ne peut manquer de créer des liens, et d’apprécier toujours les marques d’un esprit alerte, capable de mises en relation inattendues mais généralement fondées, de planter dans l’esprit de stimulantes banderilles (dès le premier paragraphe, qui évoque une « langue qui n’est pas de l’ancien mais du jeune français » – que plus loin d’ailleurs on voit nommé, avec une pointe de nostalgie, du « vrai français »). Mais le propos exprime aussi une pensée disciplinée par une obsessionnelle volonté de comprendre, qui refuse cependant d’asséner une explication définitive : voilà ce que le lecteur de Nicolas Bonnal trouvera ici.

Le trait n’est pas laconique puisqu’il se développe sur bien des pages, mais l’esprit peut l’être, qui permet à celui qui en est doté, selon Platon, de « lancer à l’improviste un mot frappant, bref et plein de sens, comme un habile lanceur de javelot, si bien que son interlocuteur a l’air d’un enfant » (Protagoras, 342e). Cette aptitude, nous dit le philosophe athénien, est le propre d’hommes chez qui « l’amour de la science est plus ancien et plus répandu […] qu’en aucun autre pays de la Grèce » (342a) et Platon relève ailleurs le goût des Lacédémoniens pour les généalogies et, de manière générale, pour ce qui se rapporte à l' »archéologie », l’Antiquité (Hippias majeur, 285d).

En d’autres termes, le goût pour les choses anciennes peut permettre de fonder une réflexion aiguisée. Et de ce principe nous avons ici, dans ces études symboliques sur la littérature arthurienne, une manifestation. Non seulement Nicolas Bonnal a lu les textes médiévaux mais aussi de multiples commentateurs soucieux de reconnaître le sens profond des choses. De la sorte, le propos, qui relève d’un esprit traditionnel, est dispensateur de lumière en ce qu’il explicite une exégèse nourrie par des décennies de lecture et de réflexion pour le plus grand profit du lecteur. Celui-ci, rongé par le ressac toujours renouvelé du temps, peut en effet, jusqu’au moment d’arriver ici, avoir choisi bien d’autres voies moins érudites, mais par le moyen desquelles il a touché à cette rive.

Le propos se divise en cinq parts – dont le nombre même peut renvoyer à l’équilibre d’un monde tel que celui de l’ancienne (ou plutôt la jeune) Irlande, conçue comme dotée d’un centre et de quatre sous-ensembles périphériques. Au reste, l’Irlande est une île, et nous voyons ici qu’« une île est avant tout un lieu-dit consacré aux épreuves initiatiques des chevaliers ». Ce peut être là une clé incidemment posée qui nous indique combien la lecture améliore notre initiation et notre connaissance des ressorts du monde.

La première étude, comme il est naturel, va à la source, celle de la chevalerie, et évoque les tensions inhérentes à la caste Hamsa de l’Inde, censée réunir les qualités des deux premières fonctions indo-européennes. La deuxième section porte sur l’espace et l’initiation, et nous dit la tension – aussi – que souligne le Stat crux dum volvitur orbis des chartreux. Le rôle des femmes, qui était annoncé déjà, fait l’objet d’une analyse dans la troisième partie – centrale – sur le Graal au féminin : on y voit que reine des échecs ou grande déesse, la femme peut en elle-même constituer un Graal – du fait prosaïquement d’une surmortalité féminine – mais aussi parce qu’un but trop idéal est impossible à atteindre, comme nous le dit déjà le Cantique des cantiques – et surtout si ce but est lui-même instable comme il est noté ici. La quatrième étape nous ramène à la symbolique des récits arthuriens, en fonction du principe selon lequel tout est signe ; au reste, la nature n’est pas décrite tout en étant omniprésente, et le monde urbain et artificiel est porteur de connotations négatives… Mais les contes du Moyen Âge sont d’abord allégoriques d’eux-mêmes, et invitent à pénétrer leurs codes, par exemple l’usage des couleurs, et nous sont rappelées les significations du Graal, à la fonction nutritive et spirituelle, comme l’importance des animaux réels et fantastiques, ou celle de la flore, celle des armes, des repas et des ornements du corps.

Enfin, il est inévitable qu’un propos initiatique si bellement ordonnancé se close sur les mythes crépusculaires : de la mortalité naîtrait un certain pessimisme, et l’occasion est trop belle pour ne pas exposer la symbolique des moments constitutifs du temps, par exemple celle des solstices, qui sont un sommet de croissance ou de décroissance du jour, et qui en annoncent à l’inverse la décroissance ou la croissance. Dans l’ordre social, le conflit entre les deux premières fonctions est présentée comme un ressort de l’histoire occidentale, où tout dégénérerait depuis le XIIIe siècle… Mais n’est-ce pas dans l’ordre, puisqu’à l’Occident, le soleil se couche ? Et ses chefs sont touchés par tant de manquements et de faiblesses… Pourtant, la dédicace finale au chevalier sauvage laisse entrevoir la possibilité qu’existent quelques « héros chargés d’incarner l’Idée du Bien et de la Grande Guerre Sainte ».

On ne comptera pas les élucidations que nous livre ici Nicolas Bonnal sur la symbolique des récits, des îles tournoyantes ou de la fauconnerie, comme sur le scandale – ou la catastrophe ? – que constitue la destruction de l’ordre du Temple, consacré à la Vierge par saint Bernard, ou le silence des contes arthuriens sur le pape… A le lire, on ne peut manquer de penser, en s’inspirant d’une citation de Jean de Salisbury qu’il nous rappelle, combien l’étude rend heureux celui qui s’y adonne, surtout quand, comme ici, il peut discerner les liens entre le visible et l’invisible, progresser sur le chemin qui permet d’oïr la sénéfiance.

Sic transit gloria mundi, sed lux perpetua.

Nicolas Richer.