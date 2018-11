Mobilisation en baisse ! Mouvement en perdition ! Gouvernement à 99% d’opinions favorables ! Serge de Beketch : « les Français réagiront quand ils auront plus mal que peur. »

http://www.fdesouche.com/1111961-paris-la-mobilisation-des-gilets-jaunes-en-direct-24novembre

http://lesakerfrancophone.fr/rene-guenon-et-les-grands-esprits-pour-les-gilets-jaunes

Mais aussi notre cher et seigneurial

Régis de Castelnau

Rouget de Lisle devenu ventripotent, arpentait les rues de Paris pour se rendre chez des amis en juillet 1830 pendant les trois glorieuses. Affolé par cette révolution il leur lança en arrivant chez eux : « ça va mal, ils chantent la Marseillaise ! »

Sur les Champs-Élysées et dans toute la France, on brandit des drapeaux tricolores et on chante la Marseillaise. Et tous les petits valets, tous les infects de BHL à Cohn-Bendit, de Christophe Barbier à Goupil, pris de terreur devant un peuple qui bouge éructent leur haine et disent la même chose : « ça va mal, ils chantent la Marseillaise ! ».

J’ai subi tant de défaites, j’ai vu la grande passion du XXe siècle que j’avais partagée s’effondrer, j’ai perdu toutes les élections sauf celle du référendum de 2005 et on me l’a volée, j’ai cru que la messe était dite et qu’il ne me restait plus que la nostalgie, épicée d’un peu d’amertume.

Et voilà que Jean-Claude Michea nous dit : « La colère de ceux d’en bas (soutenus, je dois à nouveau le marteler, par 75 % de la population) ne retombera plus, tout simplement parce que ceux d’en bas n’en peuvent plus et ne veulent plus. Le peuple est donc définitivement en marche ! Et à moins d’en élire un autre il n’est pas près de rentrer dans le rang. Que les Versaillais de gauche et de droite se le tiennent pour dit ! »

Définitivement, je ne sais pas, mais c’est lui, le peuple français qui est aujourd’hui en marche.

En chantant la Marseillaise, eh oui et c’est un bonheur.

Merci les gars/les filles pour ce cadeau. Grâce à vous cette année, Noël a un mois d’avance.