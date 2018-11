The Donald défend ses frontières, coule les bureaucrates chinois et se révèle un as économique : Marri Antoinette va lui déclarer la guéguerre alors ?

L’économie américaine est invincible grâce à Donald Trump

Le président américain Donald Trump a obtenu la cote de confiance la plus élevée pour l’économie, soit 53 %. Avec un taux de chômage américain à son plus bas niveau depuis des décennies, les reportages sur l’emploi ne cessent de s’accroître.

Les Noirs, les Hispano-Américains et les Américains d’origine asiatique ont tous le taux de chômage le plus bas de l’histoire des États-Unis.

Même les critiques de Trumps doivent lui reconnaître le mérite de sa gestion de l’économie. Les États-Unis sont un pays autonome dans l’économie mondiale à l’heure actuelle.

L’économie chinoise s’effondre depuis que Trump a imposé 250 milliards de dollars en droits de douane au pays communiste.

La France a un taux de chômage de plus de 10 % et des centaines de milliers de migrants qui drainent le système social du pays. Actuellement, les États-Unis sont le “pays le plus chaud”, continuez Trump, et pour cause !

Source: Voice of Europe, le 24 novembre 2018 – Traduction Nouvelordremondial.cc