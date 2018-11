Tyler Durden et le monde dystopique en 2050

Plus de surveillance

La surveillance numérique devient peu chère et plus facile chaque année. Il n’y a aucune raison pour que les gouvernements et les entreprises cessent de nous surveiller, à moins d’être obligés de le faire.

Nous aurons probablement recours au même type de surveillance publique et de notation sociale qu’en Chine, bien que ce soit beaucoup plus avancé et, malheureusement, nous ne pourrons rien faire pour l’arrêter.

Bitcoin sera la monnaie principale du monde

Certains économistes disent que Bitcoin pourrait prendre le contrôle de FIAT après la prochaine crise économique mondiale, qui devrait survenir d’ici un à trois ans. Que cela se produise aussi rapidement ou non, cela se produira sûrement dans 10 à 20 ans et, d’ici à 2050, les gens penseront que l’argent émis par le gouvernement est un produit de l’ère socialiste du XXe siècle.

Avec Bitcoin, quelques autres crypto-devises présentant des avantages concrets survivront, mais leur utilisation totale représentera moins de 10% de l’utilisation de Bitcoin.

Une super intelligence artificielle qui transcendera l’intelligence humaine sera créée

C’est simplement une question de temps, car la puissance de calcul des machines double tous les deux ans et, d’ici 2050 (soit dans 32 ans), les ordinateurs seront 30 mille fois plus rapides et plus intelligents qu’aujourd’hui. Plus intelligente que l’intelligence humaine sera probablement créée bien avant 2050, et d’ici 2050, l’existence d’une super-intelligence non humaine sera certaine.

Les gens vont atteindre l’immortalité biologique

Cela signifie simplement qu’avec un traitement médical spécifique, les scientifiques seront en mesure de prolonger la durée de vie d’une vie saine jusqu’à l’éternité. Bien sûr, cela ne signifiera pas que les gens vont arrêter de mourir complètement, car ce traitement ne sera probablement pas disponible pour les régions les plus pauvres du monde et notre corps ne deviendra pas indestructible. Par conséquent, les gens mourront encore des suites d’accidents et d’autres traumatismes physiques.

Le contrôle des naissances radical sera mis en œuvre

La surpopulation est un problème énorme, dont la seule cause est le taux de natalité trop élevé. Dans la plupart des pays occidentaux, le taux de natalité est déjà tombé au-dessous du taux de préservation naturelle (qui est de 2 enfants pour 2 adultes) et continuera de le faire. Mais dans les pays en développement, il est encore trop élevé et ces pays sont seuls responsables du problème de surpopulation que nous avons. À l’avenir, les gouvernements limiteront le nombre d’enfants d’un seul enfant à la famille ou procéderont à une stérilisation forcée. Les enfants ne sont pas l’avenir, ils sont le passé.

Les robots reprendront nos emplois

Dans quelques décennies, les robots seront en mesure d’exécuter toutes les tâches physiques que nous effectuons, de la coupe de cheveux à la restauration au restaurant en passant par la cuisine. De nombreux emplois sont déjà remplacés par des robots, le progrès est donc inévitable.

Lorsque les robots remplaceront la main-d’œuvre humaine, deux choses vont se passer.

1er: La plupart des gens (surtout les moins instruits) seront laissés au chômage et incapables de subvenir à leurs besoins. Cela mènera à la naissance d’une classe nombreuse de personnes pauvres, incapables d’atteindre même le niveau de vie de base et, en même temps, donnera naissance à un groupe encore plus riche ou à des personnes qui posséderont ensemble tout. Dans les pays riches, les gouvernements seront peut-être en mesure de fournir un revenu de base à ses citoyens, mais les pays pauvres ne disposeront pas des fonds nécessaires. Fondamentalement, à moins que vous ne soyez très intelligent et instruit, votre seule chance de gagner sa vie sera par le biais des affaires. C’est louer votre appartement, votre voiture autonome ou votre assistant robot à quelqu’un d’autre, étant donné que vous avez les fonds nécessaires pour l’acheter.

2ème: Le coût de la plupart des services et produits sera réduit considérablement. Actuellement, la plus grande partie du coût du produit ou du service est le coût de la main-d’œuvre, car c’est généralement la partie la plus chère. Mais dans le futur, quand les machines feront tout le travail, les biens et services seront produits beaucoup moins chers. Prenons par exemple un taxi autonome. Afin de fournir des services de taxi, vous n’aurez plus à payer le salaire du chauffeur (ce qui correspond généralement à la moitié des frais) et les entreprises pourront donc proposer des trajets correspondant à la moitié du prix.

La plupart des interactions physiques seront remplacées par des interactions avec des robots

D’ici 2050, nous aurons des assistants, des serviteurs et des robots sexuels de type humain. Ils ressembleront tellement aux gens qu’en interagissant avec eux, nous répondrons à nos besoins sociaux. Et interagir avec les robots sera beaucoup plus facile. Ils n’auront pas leur propre volonté (leur seul but étant de nous servir), ils n’auront pas de sentiments, ils ne seront pas en colère, ennuyés ou fatigués. Par conséquent, ils seront des compagnons parfaits, car nous ne serons plus obligés de prendre en compte leurs besoins ou souhaits et de faire des compromis avec eux. Les interactions entre humains seront réduites au minimum car il est extrêmement difficile de traiter avec d’autres personnes.

La plupart des interactions entre humains auront lieu dans la réalité virtuelle

En raison de la croissance et de l’excellence de la réalité virtuelle, de plus en plus de nos activités quotidiennes se déplacent dans le monde virtuel. Nous y jouerons et regarderons des films, mais nous y consacrerons de plus en plus de temps libre, en voyageant virtuellement et en rencontrant des gens à l’aide de nos avatars. Nos vies ressembleront beaucoup au film Surrogates, à la seule exception que nous n’aurons pas de corps physique secondaire, ils seront purement virtuels.

La popularité de la réalité virtuelle augmentera également du fait que dans la vraie vie, tous les types d’accidents peuvent vous arriver ou devenir victimes d’un crime. Alors que la réalité virtuelle sera parfaitement sûre, du moins pour votre corps physique.

Franchir les frontières et voyager d’un pays à l’autre sera plus difficile.

Du fait de l’explosion de la vague d’immigration clandestine et du terrorisme, les déplacements d’un pays à l’autre deviendront plus difficiles que beaucoup d’entre eux, ce qui limitera considérablement l’entrée des étrangers. Les citoyens des pays du tiers monde, en particulier, auront du mal à se rendre dans le monde occidental. Certains pays insulaires peuvent même aller si loin qu’ils limiteront tous les voyages, à l’exception des voyages aériens, car ils sont plus faciles à contrôler. Le monde ne sera pas plus sûr et les pays devront prendre des mesures radicales pour éloigner les personnes indésirables