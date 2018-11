Exclusif néo-satanisme et postmodernité : les dix articles les plus lus de vigilantcitizen.com, site de recherche anti-occultiste créé un 22 novembre… Illustration : EYES WIDE SHUT (1999)

Pour célébrer la décennie d’existence de The Vigilant Citizen , voici le Top 10 des articles sur VC jamais publiés (sans ordre particulier).

# 10 Sinister Sites: l’aéroport international de Denver

Sinister Sites: L’aéroport international de Denver est le premier article publié sur ce site. Je ne me souviens pas exactement comment, en 2008, j’ai fini par regarder des images de la DIA, mais je me souviens d’avoir été hanté pendant des jours par la fresque représentant une figure militaire masquée au gaz poignardant une colombe alors que des mères en pleurs tenaient des bébés morts. J’ai même perdu le sommeil en y pensant. Qu’est-ce que ça veut dire? Pourquoi émane-t-il une telle «énergie diabolique»? Pourquoi est-ce à l’intérieur d’un aéroport international public?

J’ai donc commencé à rechercher l’histoire de l’aéroport et les œuvres d’art qu’il présentait. Les informations que j’ai trouvées étaient époustouflantes. Incapable de contenir mon étonnement, j’ai immédiatement ressenti le besoin de partager mes découvertes avec d’autres personnes. J’ai donc écrit un article à ce sujet et The Vigilant Citizen est né.

Contrairement à la plupart des articles sur la DIA disponibles en ligne à l’époque, je souhaitais que l’article se concentre sur des faits, des images et des références – et non sur la peur, la panique et les randonnées. Pour cette raison, cet article a été (et est toujours) souvent utilisé comme une introduction au «complot de la DIA».

Fait étrange: l’aéroport international de Denver a récemment lancé une campagne publicitaire faisant référence au «complot» en l’embrassant moqueusement, ne faisant qu’ajouter au «complot».

# 9 Messages occultes et prophétiques dans le parapluie de Rihanna

Les messages occultes et prophétiques dans le parapluie de Rihanna ont été publiés quelques semaines après le lancement du site. C’était le premier article que j’ai écrit sur une vidéo musicale, mais certainement pas le dernier. À ce moment-là, la thèse de l’article était à la fois choquante et révolutionnaire: la chanson parlait en fait de Rihanna possédée par le diable et contrôlée par l’industrie élite de l’occultisme. À travers une analyse détaillée des visuels et des paroles de la vidéo, j’ai expliqué le sens sombre et inquiétant de la chanson. L’article est devenu viral et le site a décollé. Mais cela ne signifie pas que tout le monde a accepté.

En 2008, il n’y avait quasiment aucune discussion en cours sur le symbolisme occulte dans la culture populaire. Cela ne faisait tout simplement pas partie du discours public. En fait, la plupart des gens ont à peine fait attention au symbolisme dans les vidéos de musique. En conséquence, de nombreuses réactions à l’article ont été négatives et même insultantes. Malgré les commentaires me demandant de «mettre fin à la drogue et d’arrêter de faire ça», j’ai continué à le faire. Les lecteurs assidus ont rapidement compris avec moi que le même motif de symboles réapparaissait (c’est-à-dire la robe blanche vierge qui devient noire). Dans les mois qui ont suivi, Jay-Z et Beyoncé ont lancé «Illuminati» à fond et le mot est devenu un nom familier.

De nos jours, mes articles sur les vidéoclips sataniques ne rencontrent aucun «licenciement de la drogue». Ils ont surtout rencontré « Duh ». Par exemple, j’ai récemment analysé Topanga deTrippie Redd – une vidéo d’un nouveau rappeur qui n’est rien de moins qu’un rituel satanique. Avant même que je commence à écrire cet article, la plupart des commentaires sur YouTube de la vidéo soulignaient déjà son symbolisme satanique. Le monde se réveille.

# 9 – Lady Gaga, la marionnette des Illuminati

Lady Gaga, la marionnette Illuminati, est devenue une sensation virale en 2009. À ce jour, elle reste l’un des articles les plus lus de l’histoire du site. C’était le premier article de Vigilant Citizen qui traitait du contrôle de l’esprit par le monarque et de son symbolisme dans la culture populaire. C’était également le premier article à mettre en évidence le signe unique d’un œil en tant que preuve du contrôle de l’industrie.

Beaucoup de fans de Lady Gaga sans méfiance sont tombés par hasard sur cet article et ils n’ont pas été satisfaits. Beaucoup de «petits monstres» m’ont envoyé des courriels et des commentaires haineux, me disant que j’étais «batsh-t fou».

Cependant, Lady Gaga était apparemment en mission de défendre l’article. Elle a continué à faire le signe à un œil et ses vidéos ont continué à présenter des symboles occultes et MK. Cela a conduit de nombreux petits monstres à devenir de petits VC. Et cela m’a rendu particulièrement heureux. Bien que «prêcher à la chorale» ne présente aucun inconvénient, mon objectif principal a toujours été de toucher de nouvelles personnes grâce à la culture populaire.

En raison de son statut viral, l’article a été rapporté par plusieurs publications grand public, notamment cet article de 2010 dans The Guardian .

Voici un extrait de l’article.

Ce qui est étonnant, c’est le ton méthodique, factuel, parfois humoristique de ses essais. Il n’écrit pas comme un plastron aux yeux pivotants au sujet de l’obamunisme. Il concède à ceux qui n’étudient pas le symbolisme occulte, cela peut sembler «totalement ridicule et ridicule», mais pour ceux qui le savent, «j’étais simplement en train de dire une évidence». Ses examens sont certainement exhaustifs. En parcourant ses publications densément illustrées, vous pouvez vous demander: «Dis, Lady Gaga cache très souvent un œil. Et beaucoup de stars de la pop prétendent vraiment être des robots. «

Fait étrange: Depuis 2016, Lady Gaga a publiquement discuté de son traumatisme mental, notamment de la dissociation, du SSPT , et s’est entourée de personnes qui l’ont « trahie ».

En bref, c’était plus qu’un autre article sur Lady Gaga: c’était une sonnette d’alarme pour des milliers de personnes qui chantaient aveuglément «po-po-po-poing son visage».

# 8 Le cas mystérieux d’Elisa Lam

L’affaire mystérieuse d’Elisa Lam a jeté un éclairage nécessaire sur l’un des cas les plus étranges de ces dernières années. Tout a commencé lorsque je suis tombé sur la vidéo de surveillance effrayante d’Elisa Lam agissant bizarrement… quelques minutes seulement avant sa mort. La façon dont elle se tordit les bras et les mains me perturba profondément. Quelque chose n’allait pas. Cela avait l’air «paranormal».

Complètement abasourdi par ce que j’ai vu, j’ai commencé à chercher des informations sur Elisa Lam et sa mort. J’ai fini par découvrir toutes sortes de faits bizarres et de «coïncidences». Par exemple, l’hôtel Cecil (où les événements se sont déroulés) avait une histoire morbide de suicides et de meurtres. Et il y en avait beaucoup plus.

À la fin de 2013, l’article a rapidement atteint le statut viral et a été présenté sur plusieurs sites d’information. L’histoire a également inspiré des livres, des films et des documentaires.

Encore une fois, The Vigilant Citizen a été le premier site à fournir de nouvelles informations qui ont obligé les gens à se rendre compte qu’il pouvait y avoir beaucoup plus de choses dans ce monde qu’il n’y paraît.

# 7 Théories et techniques de contrôle de l’esprit utilisées par les médias de masse

Les théories et techniques de contrôle mental utilisées par les médias de masse constituent l’article «Lisez-moi d’abord» de ce site et les bases théoriques de l’analyse que je fournis. L’article est essentiellement un cours intensif dans le domaine des communications de masse et un examen révélateur de la propagande moderne.

Les premiers penseurs dans le domaine des communications étaient bruts et honnêtes. Ils ont décrit en termes clairs le véritable état d’esprit de l’élite à une époque où les radios et les téléviseurs entraient dans les foyers américains. C’est à travers leurs œuvres que j’ai développé un vif intérêt pour les médias.

Par exemple, dans son ouvrage intitulé Opinion publique , publié en 1922 , Walter Lippman a comparé les masses à un «troupeau déconcerté» et à une «grande bête» qui devait être guidée par la classe dirigeante par le biais des médias.

Edward Bernays (alias le «père des relations publiques») écrit dans le livre Propaganda de1928 :

«La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées par les masses est un élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir au pouvoir de notre pays. »

L’article résume les travaux de ces « penseurs d’élite », explique comment les méga-entreprises contrôlent les médias de masse et énumère les nombreuses manières dont le divertissement moderne est, en réalité, une propagande sophistiquée.

Bien que l’article ait été publié il y a plus de 9 ans, toutes les techniques décrites ne sont que plus évidentes aujourd’hui.

# 6 Les messages cachés dans les yeux fermés

Les messages cachés dans Eyes Wide Shut est un article important qui examine en profondeur un film unique dans la culture populaire.

Certains pensent que Eyes Wide Shut était la tentative de Stanley Kubrick d’exposer l’élite occulte. Bizarrement, Kubrick est décédé cinq jours seulement après avoir soumis le montage final du film à Warner Brothers. Depuis lors, une aura de mystère a entouré ce film complexe chargé de messages profonds et de symboles révélateurs.

L’histoire suit un homme qui croise l’élite new-yorkaise et aboutit à des bals masqués où les riches et les puissants se rassemblent pour effectuer des rituels sexuels occultes. Alors que nous suivons cet homme dans son voyage étrange, le film envoie des indices, des symboles et des messages qui racontent une histoire alternative sur l’élite occulte.

Kubrick était connu pour son souci obsessionnel du détail et Eyes Wide Shut en était un parfait exemple. Pour cette raison, une série d’articles en 3 parties était nécessaire pour expliquer correctement sa signification ésotérique.

Depuis sa publication en 2013, l’article est devenu l’une des analyses les plus consultées sur Eyes Wide Shut en ligne . Il a été utilisé comme référence par plusieurs livres, essais et articles de presse. En bref, cela a aidé beaucoup à avoir les yeux grands ouverts.

# 5 Les VMA 2009, le méga-rituel occulte

Le Véga-rituel occulte de 2009, le VMA, était mon premier article sur une cérémonie de remise de prix et je peux confirmer avec confiance que cela a époustouflé quelques esprits. Pour la toute première fois, un article a pris le temps d’analyser ce qui se passe lors d’une cérémonie de remise de prix car ces cérémonies sont en réalité un moyen pour l’élite occulte de se féliciter. Les VMA de 2009 étaient probablement le méga-rituel occulte le plus flagrant de tous les temps.

Madonna (la grande prêtresse du secteur) a prononcé un discours étrange, Jack Black a demandé à l’auditoire de prier Satan, Lady Gaga a joué le rôle d’un sacrifice sanglant et P! Nk a reconstitué une initiation maçonnique. Plus célèbre, Kanye West «humiliant» un Taylor Swift aux yeux écarquillés qui portait une robe blanche virginale. Elle a ensuite réapparu avec une robe rouge sang confirmant ainsi son initiation à l’industrie. D’une certaine manière, les VMA de 2009 ont lancé une nouvelle ère plus sombre dans l’industrie de la musique, régie par le symbolisme déclaré de l’élite occulte.

Cet article a attiré beaucoup d’attention et a dissipé beaucoup de gens de leur sommeil médiatique lorsqu’ils ont réalisé que les stars de la pop étaient simplement des pions sur un immense échiquier maçonnique.

# 4 Photos symboliques du mois

Le spot n ° 4 ne concerne pas un article, mais exactement 72 articles. Depuis 2011, la série d’articles Symbolic Pics of the Month (ou SPOTM) garde un œil sur les innombrables images subversives qui imprègnent la culture populaire au cours d’un mois: pousses de mode, couvertures de magazines, couvertures d’albums, affiches de cinéma , publications sur les réseaux sociaux, etc. Le but est simple: démontrer sans l’ombre d’un doute qu’un schéma symbolique clair imprègne la culture populaire. À son tour, ce modèle très identifiable prouve que l’ensemble du secteur du divertissement est contrôlé par un petit groupe d’élite.

Combien de photos de célébrités arborant le symbole d’un œil ont été postées dans des articles SPOTM? Je dirais environ 1,5 million. D’accord, peut-être pas beaucoup, mais c’est une quantité ridicule. De la pop star aux stars de cinéma, en passant par les mannequins, les sportifs, les hommes politiques, sans oublier les personnages de dessins animés et de jeux vidéo, personne n’échappe. Si vous faites partie de la culture pop, vous devez montrer ce signe.

Les lecteurs de VC ne tardèrent pas à comprendre ce modèle de symboles et à se rendre compte que des images symboliques les entouraient littéralement. Mois après mois, des lecteurs du monde entier envoient des images symboliques de leur région, prouvant que le programme des élites est un phénomène mondial.

SPOTM est rapidement devenu un favori des fans de VC car il permet aux lecteurs de suivre la direction générale de la culture populaire sans avoir à passer au crible. (Un merci spécial à tous ceux qui ont envoyé des photos!)

# 3 Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans la nouvelle ligne de vêtements «sans sexe» de Céline Dion

Eh oui, l’article intitulé Il y a quelque chose qui cloche terriblement bien avec la nouvelle ligne de vêtements «Genderless» de Céline Dion a été publié il y a moins d’une semaine et il figure déjà dans le top 10. Comparé à d’autres articles cités ci-dessus, ce n’est pas très long Ce n’est pas très élaboré, mais BOY en dit-il beaucoup sur l’élite occulte. Ne vous méprenez pas, l’article aurait pu être trois fois plus long et aurait pu inclure des dizaines de photos supplémentaires. Mais il n’y avait aucune utilité: ce qui était inclus dans l’article était suffisant pour déranger profondément toute personne ayant une âme et une conscience. Plus important encore, il était plus que suffisant pour comprendre le programme caché derrière tout cela.

CELINUNUNU n’est pas simplement une autre marque de mode: c’est un reflet de l’élite occulte. La vidéo promotionnelle présentant Céline Dion se faufilant dans une salle de maternité et affirmant que «Nos enfants ne sont pas nos enfants» n’est pas simplement une autre publicité: c’est un manifeste. Il s’agit d’une représentation de l’élite en train de s’attaquer à l’esprit et à l’âme des enfants. C’est un aveu de la tentative implacable de l’élite de «les obtenir alors qu’ils sont jeunes».

Après avoir regardé cette abomination d’une annonce, j’ai visité le site officiel de NUNUNU et son compte Instagram. J’étais choqué. En parcourant les centaines d’images publiées par cette marque, j’ai eu l’impression de sombrer dans les profondeurs de l’enfer: sexualisation manifeste des enfants, références flagrantes au satanisme et contrôle mental basé sur des traumatismes. C’est tellement évident.

Depuis sa publication, l’article est rapidement devenu l’un des articles les plus populaires du site. S’il ne fait qu’effleurer la surface d’une seule marque de mode, il expose également l’infinie profondeur de la dépravation des élites occultes.

# 2 Il y a quelque chose de terriblement faux avec de nombreuses vidéos «pour enfants» sur YouTube

Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec de nombreux «enfants» Les vidéos sur YouTube sont l’un des articles les plus importants que j’ai jamais publiés. En effet, les bambins du monde entier regardent des tonnes de vidéos YouTube sur les téléphones de leurs parents… et il est temps que nous leur prêtions attention.

Alors que certaines de ces vidéos sont simplement étranges, d’autres tentent manifestement de choquer et de traumatiser les jeunes esprits. Pire encore, certaines vidéos semblent montrer la véritable maltraitance d’enfants. Et pire encore, certaines de ces vidéos semblent répondre aux perversions des agresseurs d’enfants. Pourquoi ne pas enquêter sur les personnes qui créent ces vidéos et en tirer de l’argent?

Sur Reddit, / r / elsagate a surveillé l’évolution de ce phénomène et a répertorié l’article de VC comme l’un des amorces.

Du côté positif, cette prise de conscience accrue a produit des résultats tangibles. Face à l’indignation croissante, YouTube a été obligé de démonétiser ou de supprimer complètement des milliers de vidéos sur les enfants ou s’adressant à des «amoureux des enfants». En outre, le co-fondateur d’une chaîne YouTube présentant des jeunes filles dans des situations suggestives dont je discute dans l’article a été arrêté pour agression sexuelle d’un mineur . Mais tout cela n’est que la partie émergée de l’iceberg. Un iceberg très dégoûtant.

Sites n ° 1 sinistres: les lignes directrices de la Géorgie

Sinister Sites: The Georgia Guidestones est le deuxième article publié sur The Vigilant Citizen. Dix ans plus tard, le mystère demeure: qui a construit ce monument? Dans quel but? Quel est son vrai message?

Connu sous le nom de «America’s Stonehedge», le Georgia Guidestones est constitué d’énormes dalles de granit sur lesquelles sont inscrits dix «commandements». Le premier: « Maintenir l’humanité sous 500 000 000 en équilibre perpétuel avec la nature ». Oui, cela signifierait techniquement que pour satisfaire ce monument, il faut que 93% de la population humaine aille.

D’autres commandements demandent une nouvelle langue mondiale, une cour de justice mondiale et un contrôle strict de la reproduction humaine. En bref, ce monument semble décrire les règles d’un nouvel ordre mondial… après une vague de dépeuplement extrêmement massif.

Un an après la publication de cet article, j’ai obtenu un exemplaire du guide officiel Georgia Guidestones Guidebook, rédigé par les mystérieux créateurs anonymes du monument. J’ai dû réécrire l’article avec cette nouvelle information. Ce texte ressemblait à un manifeste d’élite occulte. Le document commence par ces phrases:

«Il est très probable que l’humanité possède maintenant les connaissances nécessaires pour établir un gouvernement mondial efficace. D’une certaine manière, cette connaissance doit être largement répandue dans la conscience de l’humanité tout entière. Très vite, les cœurs de notre famille humaine doivent être touchés et réchauffés afin que nous puissions nous féliciter d’une règle de la raison globale. ”

Le texte entier contenait de nombreuses références au Nouvel Ordre Mondial, mélangées à divers concepts occultes tels que «comme ci-dessus, donc ci-dessous».

L’article a également (très probablement) résolu le casse-tête de l’auteur du monument. En effet, une dalle du monument dit: «Auteur: RC Christian (un pseudonyme)». Pourquoi ce pseudonyme a-t-il été choisi? Eh bien, le nom anglais du fondateur de l’Ordre Rosicrucien (une puissante société secrète occulte) est Christian Rose Cross. Il existe également d’autres liens entre le monument et l’Ordre Rosicrucien.

En bref, cet article a joué un rôle important dans la compréhension de l’histoire et de la signification des Georgia Guidestones – un monument qui déclare qu’une élite secrète cherche activement à diriger l’humanité dans une direction spécifique. À ce jour, il reste l’un des articles les plus recherchés dans l’histoire du site.