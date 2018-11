Controverses et affaires judiciaires [ modifier | modifier le code ]

Accusation de menace, chantage et abus de pouvoir [ modifier | modifier le code ]

En juin 2017, le député Daniel Fasquelle (LR) porte plainte contre Gérald Darmanin pour « menace », « chantage » et « abus de pouvoir ». Il affirme que le ministre, en réponse à des critiques, lui aurait envoyé un SMS dans lequel il menacerait de rendre publiques des demandes d’interventions fiscales que le député lui aurait transmises43. La plainte est classée sans suite quelques mois plus tard pour absence d’infraction44.

Accusation de viol [ modifier | modifier le code ]

Gérald Darmanin fait l’objet d’une plainte pour viol de Sophie Patterson-Spatz, âgée de 46 ans45, en mai 2017, à laquelle il réagit par le dépôt d’une plainte pour dénonciation calomnieuse. Cette plainte de viol est classée sans suite deux mois plus tard en raison de l’absence de réponse de la plaignante aux convocations des enquêteurs. Conseillée par la militante féministe Caroline de Haas, Sophie Spatz dépose une nouvelle plainte en janvier 2018 et accepte cette fois-ci d’être entendue46. Elle accuse Gérald Darmanin de l’avoir contrainte à une relation sexuelle en 2009, alors qu’il était chargé de mission au service des affaires juridiques de l’UMP, en échange d’une intervention auprès de la garde des Sceaux de l’époque, Rachida Dati, pour faire effacer de son casier judiciaire une condamnation en 2004 à 10 mois de prison avec sursis et 15 000 euros de dommages et intérêts pour « chantage, appels malveillants et menace de crime »47. Selon Sophie Patterson-Spatz, après un dîner, ils se rendent dans un club libertin, Les Chandelles, puis dans une chambre d’hôtel où, devant les avances de son hôte, « elle avait dû finir par s’y plier ». L’avocate de la plaignante considère que les faits peuvent être qualifiés de viol « par surprise » sur la base de l’article 222-23 du code pénal48,49.

Après l’annonce de l’ouverture d’une enquête préliminaire, Gérald Darmanin garde la confiance du gouvernement50. Ses avocats ne nient pas la relation sexuelle mais considèrent qu’elle ne peut être qualifiée de viol. D’après le journal Marianne, l’étude des SMS envoyés par la plaignante montrent que le rapport sexuel est « manifestement lié à la promesse de voir son dossier défendu auprès de la ministre ». Des faits qui pourraient être qualifiés de trafic d’influence et d’abus de faiblesse, mais désormais couverts par la prescription51.

Le 16 février 2018, le parquet de Paris classe l’affaire au terme d’une enquête préliminaire qui n’a pas permis « d’établir l’absence de consentement »52. Sophie Patterson-Spatz dépose le 28 février une plainte avec constitution de partie civile pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Mais un juge d’instruction parisien estime en août 2018 qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une nouvelle enquête dans cette même affaire et prononce un non-lieu définitif, expliquant que « le défaut de consentement ne suffit pas à caractériser le viol. Encore faut-il que le mis en cause ait eu conscience d’imposer un acte sexuel par violence, menace, contrainte ou surprise »53.

Accusation d’abus de faiblesse [ modifier | modifier le code ]

En février 2018, il fait l’objet d’une plainte pour abus de faiblesse, déposée par une habitante de Tourcoing qui accuse Gérald Darmanin de « demandes à caractère sexuel » en échange d’un nouveau logement en 2015-201654,55. Il annonce vouloir porter plainte pour dénonciation calomnieuse56. Le parquet de Paris classe sans suite l’enquête préliminaire en mai 201857.

Cumul des mandats et des indemnités [ modifier | modifier le code ]

Dès novembre 2017, L’Obs révèle que Gérald Darmanin continue de cumuler ses mandats de conseiller régional et de vice-président de la Métropole européenne de Lille avec sa fonction ministérielle. Auparavant, il avait déclaré être « pour le cumul des mandats. En revanche […] contre le cumul des indemnités »58.

Sur sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique déposée après sa nomination au gouvernement, il déclare cumuler ses indemnités de maire, de vice-président puis de conseiller régional des Hauts-de-France, de vice-président de la MEL et, depuis mai 2017, de ministre, mais également de 28 sièges au sein d’organismes publics ou privés ou de sociétés en tant que représentant d’une collectivité locale59.

Selon René Dosière, la loi ne permet toutefois pas aux ministres de percevoir « plus d’une demi fois le montant de l’indemnité parlementaire », soit 2 799,89 euros bruts par mois, en plus de la rémunération de ministre de 9 940 euros58. Gérald Darmanin dépasserait donc le plafond légal autorisé, mais a indiqué ne pas être au courant de cette règle58.

En septembre 2018, le site d’information Médiacités révèle que près d’an après sa nomination comme ministre, Gérald Darmanin est toujours premier adjoint au maire de Tourcoing, vice-président de la MEL et conseiller régional, mais qu’il a abandonné la plupart de ses autres casquettes60. Le site relève également ses absences et indique notamment que la région Hauts-de-France lui verse 100 % de son indemnité alors qu’il n’est présent qu’à 20 % des séances60.

