La marée était en noir : comment les présidents russe et ukrainien vont remonter dans les sondages ! Par mon correspondant russe (écho de Moscou). Un député (Visnewski) proteste contre la non-lecture des traités.

Les bénéficiaires de la « crise de Kertch » sont les deux commandants suprêmes – Vladimir Poutine et Petro Porochenko.

Si Vladimir Poutine, dans le contexte d’une baisse des notations, doit rallier le peuple à la menace d’une « agression des voisins », derrière laquelle se trouvent des « envahisseurs occidentaux » (la technique habituelle depuis les conflits avec l’Estonie et la Géorgie), l’introduction de la loi martiale dans l’ensemble de l’Ukraine devrait supprimer élections, où Porochenko n’entre même pas au second tour, passant devant Yulia Tymoshenko et Yuriy Boyko.

Maintenant, peu importe qui a déclenché la «crise du kertch» (tel l’incendie du Reichstag), il est important que les présidents russe et ukrainien l’emportent politiquement.

Boris Vishnevsky; député de l’Assamblée législative de Saint-Pétersbourg

Que Poutine, Lavrov, Shoigu et Kosachev ne prétendent pas qu’ils n’ont pas lu ce traité



Traité de coopération dans le domaine de l’utilisation de la mer d’Azov et du détroit de

Kertch entre la Fédération de Russie et l’Ukraine , 24 décembre 2003

Ratifiée par la loi fédérale de la Fédération de Russie du 22 avril 2004 N 23-З

La Fédération de Russie et l’Ukraine, ci-après dénommées les parties,

Guidés par les relations d’amitié et de coopération entre les peuples de Russie et d’Ukraine, les liens fraternels historiquement établis entre eux;

Guidé par les dispositions du Traité d’amitié, de coopération et de partenariat entre la Fédération de Russie et l’Ukraine du 31 mai 1997, ainsi que du Traité entre la Fédération de Russie et l’Ukraine du 28 janvier 2003 sur la frontière entre l’État russe et l’Ukraine;

Notant l’importance de la mer d’Azov et du détroit de Kertch pour le développement économique de la Russie et de l’Ukraine;

Convaincue que toutes les questions relatives à la mer d’Azov et au détroit de Kertch ne devraient être résolues que par des moyens pacifiques conjointement ou avec le consentement de la Russie et de l’Ukraine;

fondé sur la nécessité de préserver la zone des eaux Azov-Kertch en tant que complexe économique et naturel intégré utilisé dans l’intérêt de la Russie et de l’Ukraine;

Convenez des points suivants:

Article 1

La mer d’Azov et le détroit de Kertch sont historiquement les eaux intérieures de la Fédération de Russie et de l’Ukraine.

La mer d’Azov est délimitée par la frontière de l’État conformément à l’accord entre les parties.

Le règlement des questions relatives à la zone des eaux du détroit de Kertch est effectué par accord entre les parties.

Article 2

1. Les navires de commerce et les navires de guerre, ainsi que d’autres navires d’État battant pavillon de la Fédération de Russie ou de l’Ukraine, exploités à des fins non commerciales, jouissent de la liberté de navigation dans la mer d’Azov et le détroit de Kertch.

2. Les navires de commerce battant pavillon de pays tiers peuvent pénétrer dans la mer d’Azov et franchir le détroit de Kertch s’ils sont envoyés ou ramenés du port russe ou ukrainien.

3. Les navires de guerre et autres navires d’État d’États tiers, exploités à des fins non commerciales, peuvent pénétrer dans la mer d’Azov et traverser le détroit de Kertch s’ils sont envoyés en visite ou en visite d’affaires au port par l’une des parties à son invitation ou avec la permission convenue avec l’autre .

Article 3

La coopération russo-ukrainienne, y compris les activités conjointes dans le domaine des transports maritimes, y compris la réglementation, la navigation et l’assistance hydrographique, la pêche, la protection de l’environnement marin, la sécurité de l’environnement ainsi que la recherche et le sauvetage dans la mer d’Azov et le détroit de Kertch, et conclure, le cas échéant, de nouveaux arrangements.

Article 4

Les différends entre les Parties relatifs à l’interprétation et à l’application du présent Traité seront réglés par voie de consultations et de négociations, ainsi que par tout autre moyen pacifique, au choix des Parties.

Article 5

1. Le présent traité est soumis à ratification et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification des parties.

2. Les modifications et les ajouts au présent accord sont définis dans des protocoles distincts qui entrent en vigueur conformément à la procédure décrite au paragraphe 1 du présent article.

Fait à Kertch le 24 décembre 2003, en deux exemplaires, chacun en langues russe et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.

Pour la Fédération de Russie

V.Poutine

Pour l’Ukraine

L.Kuchma

Ratifiée par l’Assemblée fédérale (Loi fédérale du 22 avril 2004 N 23-ФЗ – «Bulletin des traités internationaux» N 7 pour 2004)

Le traité est entré en vigueur le 23 avril 2004.

Et pourtant: la Constitution de la Fédération de Russie, article 15, quatrième partie.

Si un traité international de la Fédération de Russie établit des règles autres que celles prévues par la loi, alors les règles du traité international s’appliquent.

À mon avis, tout est très clair.

Mots clés – «liberté de navigation» et «moyens pacifiques de résolution des conflits».

Et que les propagandistes de Poutine, Lavrov, Shoigu, Kosachev et Poutine ne prétendent pas qu’ils ne le sachent pas et ils n’ont pas lu le traité ni la Constitution.

La liberté de navigation est limitée de manière cynique.

Les moyens pacifiques sont tout aussi cyniquement rejetés.

En toute confiance que rien ne se passera.

Mais s’agit-il du premier traité ratifié par le gouvernement Poutine?