En paraphrasant George Bernard Shaw, il est impossible pour un Français d’ouvrir la bouche sans qu’un autre Français se sente haineux à son égard. Macron et ses acolytes parlent de super-éduqués et super-éduqués, fruits des grandes écoles comme ils sont. Et lorsque Macron essaie de parler comme « le peuple », par exemple lorsqu’il déplore la « somme folle d’argent » gaspillée sans aucune incidence sur les dépenses sociales, cela se retourne généralement contre.

« L’électorat de la nature de Macron est constitué de l’élite, des bobo (bohèmes bourgeois ndT) et des minorités ethniques. Malheureusement pour lui, les petits blancs sont probablement la majorité. «

Il y a quelques jours, un consultant senior de Macron a informé les journalistes des causes « cycliques » et « substantielles » des manifestations contre le carburant. Il a ridiculisé Jacline Mouraud, l’hypnotiseur et médium spirituel qui a critiqué Macron dans une vidéo virale. En écoutant le conseiller, je ne pouvais m’empêcher d’imaginer [Macron] comme un marquis en poudre conduisant à la guillotine, tandis que Mouraud applaudissait comme une tricoteuse révolutionnaire (1) .

Le journaliste et écrivain Hervé Algalarrondo, buvant un verre de beaujolais, m’a dit qu’il pensait que Macron ne pourrait pas se remettre de son impopularité actuelle: « Il n’aime pas les gens de la classe inférieure. C’est méprisant envers eux. Considérez les choses qu’il dit. »

Pour les personnes horrifiées par les insultes de Donald Trump envers les femmes, les minorités ethniques, les journalistes et les Européens, les cantons de Macron semblent inoffensifs. Pas pour les Français susceptibles.

