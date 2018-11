Gilets jaunes et eschatologie : un lecteur nous écrit sur le retour d’Elie…

http://lesakerfrancophone.fr/rene-guenon-et-les-grands-esprits-pour-les-gilets-jaunes mais inaccessible à l’extérieur de ce qui reste de la France et des pays chrétiennement « cultivés ».

Me serait-il seulement possible d’ajouter, naïvement, que l’issue des tensions actuelles aux États-Unis sera la réponse des peuples à ce qu’il leur sera possible de faire et de ne pas faire.

Lorsque Franklin Graham ( https://www.axios.com/franklin-graham-donald-trump-6b18159f-d481-48e2-9eb3-ea48f4eb26aa.html ) apporte son soutien à Trump-le-Président dans ce que ce dernier aide et protège la foi chrétienne aux États-Unis et dans le monde (et Asia Bibi?), là est tout l’enjeu de l’avenir du Christ sur terre (désolé pour l’apparente confusion, le contexte est tellement compliqué, mais vous en connaissez les désordres).

Les peuples sont dissous. Salvini, Trump et Orban sont impuissants, même eux, devant le pourrissement de la gauche malade; Le Pen couche avec les sionistes, l’Allemagne est le harem d’Allah.

La clé se trouve dans la compréhension du retour d’Hénoch et d’Élie et la forme qu’aura l’Antéchrist. C’est si dur, si dur de garder la foi…

Ouf… Quel bienfait d’écrire et de savoir qu’on sera lu ! Merci Nicolas, merci !!

Brillant cet article, tout simplement brillant :