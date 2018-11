Grand remplacement au Tibet (par le tourisme et les migrants) : quand le NYT dénonce la situation en 2003… Rappel : le dalaï-lama critique la situation en Europe maintenant. Il est bien seul, comme nos peuples.

« Vous pouvez être un peu plus riche ici et avoir plus d’opportunités », a déclaré Su Zibo, un homme d’affaires chinois de 34 ans, expliquant pourquoi il est venu au Tibet il y a cinq ans pour ouvrir un magasin d’informatique. Ses plus gros clients sont les agences gouvernementales.

Fin août, des représentants du gouvernement ont escorté des reporters étrangers pour une tournée de huit jours au Tibet. Un tel voyage, autrefois impensable, est moins rare à présent, ce qui reflète peut-être la confiance croissante des Chinois pour leur volonté de contrôler une région autrefois marquée par la colère séparatiste. En fait, les responsables gouvernementaux qui avaient autrefois fermé le Tibet au monde extérieur courtisent maintenant les touristes, en particulier ceux de la Chine même.

Lors des entretiens et des incursions sans escorte, les changements survenus au Tibet étaient évidents à tous les coins. De nouveaux bâtiments et de nouvelles routes étaient apparemment en construction partout. Mais de nouveaux et vastes districts chauds remplis de prostituées tibétaines et chinoises étaient également exposés.

La poussée du tourisme a engendré des hôtels, des restaurants et des flottes de véhicules utilitaires sport. Récemment, au temple de Jokhang, centre spirituel du bouddhisme tibétain, un lama âgé a jeté un œil sur un groupe de touristes et a doucement déploré les exigences grandissantes du monde moderne.

Il a dit qu’il ne pourrait étudier les anciennes écritures que deux heures par jour, le reste de son temps étant consacré à l’entretien du temple pour les visiteurs. » Je suis un étudiant et c’est mon université », a déclaré le lama, Nyima Tsering, à propos du temple, ‘mais maintenant cela ressemble plus à un musée et j’en suis le gardien.’

Le gouvernement local a maintenant pour slogan touristique: «Faites un voyage en Terre sainte». Pourtant, le gouvernement restreint toujours les activités religieuses des Tibétains et punit les sympathisants du Dalaï Lama, qui ont fui le Tibet en 1959 lorsque la Chine a envoyé des troupes supprimer une révolte contre son règne. Certains Tibétains ont donc des salles de prière privées avec des photographies interdites de lui. Dans de nombreux monastères, les moines murmurent toujours leur soutien.

» Il est né au Tibet, il doit donc venir, il doit venir », a déclaré furtivement un moine de Lhassa un après-midi.

L’activité économique au Tibet fait partie d’un plan plus vaste mis en place par Jiang Zemin pour verser de l’argent et des immigrants chinois Han dans les provinces occidentales les plus pauvres et les plus réticentes sur le plan politique, au Tibet et au Xinjiang. Xiang Ba Ping Cuo, gouverneur de la région autonome du Tibet, a déclaré que c’était maintenant la province la plus subventionnée en Chine, avec 90% de son budget provenant de subventions gouvernementales.

La question la plus problématique pour M. Xiang Ba et d’autres responsables locaux est probablement l’évolution de la composition ethnique du Tibet à mesure que davantage de Chinois Han arrivent, dont beaucoup sous l’impulsion du gouvernement. Ta Jie, maire adjoint de Lhassa, a déclaré que le gouvernement central envoyait régulièrement des médecins, des techniciens et des cadres, généralement sous contrat à trois ans, souvent assortis d’une perspective de promotion à leur retour chez eux.

« Quand nous manquons de ce genre de personnes, nous enverrons un rapport au gouvernement central », a déclaré le maire adjoint. » Alors généralement, Beijing et la province du Jiangsu nous enverront des gens. »

Avec autant de gens qui entrent et sortent du Tibet, les chiffres de la population gouvernementale semblent flous. M. Xiang Ba a déclaré que 92% des 2,66 millions d’habitants du Tibet étaient d’origine ethnique tibétaine. Mais le pourcentage de Chinois est beaucoup plus élevé dans les villes, où la croissance économique se produit. À Lhassa, la capitale de la province, la population urbaine, selon les statistiques, est composée d’au moins 40% de Chinois. L’année dernière, un responsable local a déclaré aux journalistes occidentaux que la ville urbaine de Lhasa était presque la moitié de la population chinoise.

Aucun projet ne illustre mieux la stratégie chinoise et les avantages inégaux que le chemin de fer Qinghai-Tibet. Prévu d’ici 2007 pour un coût de 3 milliards de dollars, le chemin de fer reliera plus étroitement le Tibet à la Chine intérieure, traversant un paysage alpin si rude que les sceptiques s’interrogent toujours sur la faisabilité du projet. Les autorités chinoises prévoient que la ligne deviendra une voie commerciale vitale et un couloir de transport pour les touristes.

Huang Difu, 41 ans, responsable de la moitié ouest du chemin de fer, a déclaré que la construction emploierait environ 38 000 personnes. Mais, a-t-il dit, les Tibétains ne pourraient obtenir que 4 000 ou 5 000 emplois, et la plupart le seraient pour des ouvriers non qualifiés qui gagneraient environ 8 dollars par jour, plus le déjeuner. Il a précisé qu’aucun Tibétain n’avait été embauché pour des postes qualifiés, rémunérés jusqu’à 2 500 dollars par mois.

La même réalité économique froide se retrouve au pied du palais du Potala. Un après-midi, un journaliste occidental a hélé un taxi à la recherche d’un chauffeur tibétain. Il a fallu 14 essais. Le chauffeur a déclaré que la plupart des Tibétains ne pourraient pas se permettre les 20 000 dollars environ nécessaires pour acheter un taxi et payer leurs licences.

Non loin de là, à Barkhor, l’ancien marché entourant le temple Jokhang, dans l’ancienne section tibétaine de Lhassa, les commerçants disent que les marchands chinois gèrent désormais la majorité des magasins vendant des bibelots, des tapis et des objets religieux tibétains aux touristes et aux pèlerins bouddhistes.

Kesang Takla, représentant du Dalaï Lama pour l’Europe du Nord, a déclaré que de telles inégalités prouvaient que le flot d’investissements chinois et de personnes se rendant au Tibet finit par nuire aux Tibétains et non à les aider.

« C’est très dangereux pour le peuple tibétain », a-t-elle déclaré. » Leur survie même est menacée par l’afflux du peuple chinois. »

Pourtant, certains travailleurs tibétains aux échelons les plus bas de l’échelle économique disent que leur vie s’améliore. Une nuit, dans les ténèbres de la ville de Tsetang, trois adolescentes ont invité trois journalistes occidentaux dans la pièce, où ils vivent. Ils n’avaient pas d’électricité et cuisinaient sur un petit feu juste à l’extérieur de la couverture qu’ils utilisaient pour une porte.

Laba, 16 ans, et Lamu, 17 ans, ont déclaré gagner environ 2,50 dollars par jour sur les chantiers de construction, pelleter et transporter du ciment, en travaillant sept jours sur sept, 12 heures par jour. Mais ils ont dit que la vie dans les zones rurales était beaucoup plus difficile. Ils réussissent à envoyer de l’argent chez eux à leurs parents, qui exploitent une ferme et élèvent des animaux.

Les filles ont rigolé quand on leur a posé des questions sur leurs seules décorations: trois publicités dans des magazines de mode chinois, dont une montrant un modèle chinois épuré avec la légende «Jolie». Quant à leur vie, Lamu a déclaré: «Mieux tous les jours».

Wang Lixiong, un auteur de Beijing dont le livre de 1998 sur le Tibet a été interdit en Chine, a déclaré que la stratégie économique du gouvernement avait apporté une certaine prospérité à certains Tibétains, mais que l’objectif politique de la stratégie était de rendre les jeunes Tibétains plus laïcs et moins compatissants envers leurs défenseurs. du séparatisme tibétain. Il a également déclaré que toute apparence d’une société tibétaine plus libre était trompeuse.

« C’est une stratégie de la carotte et du bâton », a déclaré M. Wang. « Il combine la carotte économique avec un bâton politique de répression continue. »

Un responsable de l’Université du Tibet a par exemple confirmé que des étudiants risquaient l’expulsion s’ils se faisaient prendre à des activités religieuses, telles que des pèlerinages bouddhistes. Plus tôt cette année, la Chine a exécuté un Tibétain de souche accusé de participation à des complots terroristes et au séparatisme tibétain.

« Alors qu’au reste du monde, le gouvernement fait preuve de détente et d’assouplissement », a noté M. Wang, « à l’intérieur, on peut constater que tout signe de séparatisme ou de sentiment nationaliste est traité très durement ».

Les moines qui dirigent les monastères bouddhistes du Tibet sont habitués à l’examen minutieux des Chinois. Un organisme gouvernemental dépêche régulièrement des fonctionnaires pour «éduquer» les moines et les sélectionne pour déterminer qui peut être autorisé à gérer des monastères. Les fonctionnaires, quant à eux, soulignent leur engagement à restaurer les monastères et autres «vestiges culturels» détruits ou endommagés pendant la révolution culturelle.

Mais les investissements semblent également destinés à développer le tourisme. Le nombre de touristes se rendant au Tibet, déduction faite de la baisse cette année attribuée à l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en Chine, augmente rapidement. Alors que les hautes altitudes éloignaient autrefois de nombreux Chinois du Tibet, encouragées par Beijing, elles arrivent en masse, ajoutant une autre dimension à la présence chinoise au Tibet.

« Ils disent que le Tibet est très joli et mystérieux », a déclaré Long Ying, 16 ans, qui venait de Beijing, traînant son père en dépit de sa peur du mal de l’altitude. » Et il y a beaucoup de choses religieuses profondes ici. »

Son père a ajouté: « C’est un endroit que nous voulons vraiment voir parce que cet endroit a une culture et que la culture de la Chine continentale est très différente ».