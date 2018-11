La Russie joue et gagne, ou plutôt joue et cogne. Le point de vue éclairé de Grasset sur la dureté dangereuse d’un Poutine en perte de vitesse…

Le champ intérieur domine de plus en plus, chacun avec sa propre interprétation de la Grande Crise de l’Effondrement du Système. Actuellement, toute l’attention de Trump va à la crise de la migration sur la frontière Sud des USA, où des affrontements ont lieu ; toute l’attention de Macron va à la crise des gilets-jaunes ; toute l’attention de May va à la crise post-Brexit ; toute l’attention de Merkel va à sa propre inexistence (et, presqu’exception à la règle, aux coups de fil de Poutine) ; toute l’attention de l’UE va à l’affrontement avec l’Italie ; et ainsi de suite…

• Du côté russe pour l’affaire qui nous intéresse, c’est un peu l’inverse. Il apparaît de plus en plus évident que Poutine se heurte à des difficultés intérieures qui ont presque une allure de crise. Sa popularité a chuté d’une moyenne de 83%-85% dans la période 2014-2016 à des chiffres autour de 65%-67% aujourd’hui. C’est la tendance qui est inquiétante pour le président russe, et elle est due à des mesures intérieures (par exemple, la réduction des pensions) exposant d’une façon paradoxale l’aile libérale de sa politique, aux niveaux économique et social, due à l’influence des groupes libéraux-atlanticistes dans la direction russe. Il devient alors possible de concevoir que Poutine pourrait juger qu’il peut stopper cette tendance et se refaire une popularité triomphante en accentuant sa posture patriotique, notamment par une politique de sécurité nationale plus ferme (on lui a déjà reproché sa tendance à trop chercher la conciliation). Le cas ukrainien est idéal pour cela, puisqu’il s’agit directement de la sécurité du pays, et l’on comprendrait encore mieux qu’il ait accepté dans l’affaire du détroit de Kerch de laisser faire preuve de la fermeté immédiate que les divers organes de sécurité, des militaires au FSB, lui demandent avec de plus en plus d’instance, sinon l’exigent avec de plus en plus d’autorité. Poutine ferait alors paradoxalement du Wag the Dog, – également pour se concilier l’appareil très puissant de sécurité nationale…

(…)

Le point important à retenir pour l’instant de cette crise du détroit de Kerch, c’est un certain durcissement, ou un durcissement certain, de la politique de sécurité nationale de la Russie. De même, et comme parallèlement pour renforcer cette perception d’un durcissement, on observera qu’une attaque chimique qui a touché une centaine de personnes à Alep, dans l’indifférence bienveillante de la presseSystème du bloc-BAO, a aussitôt suscité une série d’attaques aériennes russesde riposte dans la région-tampon d’Iblid, contre des groupes rebelles jugés être responsables directs ou indirects de cette attaque.

