Nous devons détruire l’Espagne

27/11/2018

L’Espagne a de nombreux ennemis. Historiquement, c’est le peuple anglo-saxon, où la légende noire anti-espagnole s’est répandue à une vitesse fulgurante. Mais pas seulement. Le communisme n’oublie pas que notre pays est le seul où il a été vaincu militairement.

Il y a quelques jours, les autorités de la ville américaine de Los Angeles ont décidé de retirer la statue de Christophe Colomb d’un parc local, car « il était responsable des atrocités et ses actions ont contribué au plus grand génocide jamais enregistré. Son image ne doit être célébrée nulle part. » Le scélérat ignorant qui a prononcé ces mots était le conseiller démocrate Mitch O’Farrell, l’un des exécuteurs du non-sens en question.

S’il y a quelque chose à reconnaître aux enfants de la Grande-Bretagne, c’est son efficacité à propager la légende noire anti-espagnole, couvrant la sienne. Car s’il y a une ville qui a été caractérisée pour procéder à des exterminations où elle a étendu ses tentacules, c’est bien les Britanniques.

Il y a plus à voir que le nombre d’Indiens restants aux États-Unis par rapport à ceux trouvés en Amérique latine. Le massacre des Indiens en Amérique du Nord était brutal et impitoyable. Et, depuis des années, ils nous le vendent comme des westerns divertissants, samedi après dîner, où les Indiens étaient les méchants et les blancs les bons.

Il serait bon de rappeler que, par exemple, Jeffrey Amherst, commandant en chef des troupes britanniques en Amérique du Nord au milieu du XVIIIe siècle, a ordonné la livraison de couvertures de variole infectées aux Indiens du Delaware « pour exterminer cette race exécrable ». Sa mesure a porté ses fruits: il reconnaît lui-même dans son journal qu’environ 100 000 autochtones sont morts des suites du virus.

Les Espagnols, au contraire, se sont consacrés à vacciner toute la population de l’empire contre la variole et ont ainsi quitté le port de La Corogne pour se rendre en Amérique, aux Philippines et même en Chine en 1803, à la demande du roi Charles lui-même. IV, dans lequel il est devenu la première expédition sanitaire internationale dans l’histoire.

Mais pour le stupide conseiller municipal de Los Angeles, le méchant, le génocide, l’exterminateur, c’est Columbus et non, par exemple, Amherst.

Et c’est que l’Espagne a de nombreux ennemis. Historiquement, c’est le peuple anglo-saxon, où la légende noire anti-espagnole s’est répandue à la vitesse de la lumière, comme nous l’avons déjà dit. Mais pas seulement. Le communisme n’oublie pas que notre pays est le seul où il a été vaincu militairement. Les communistes espagnols eux-mêmes s’efforcent hardiment de gouverner une nation de laquelle ils évitent de prononcer leur nom, chantent leur hymne, montrent les couleurs de leur drapeau et dont l’histoire produit des éruptions cutanées.

L’Espagne est une culture et une tradition catholiques. c’est le seul pays où l’islam a reculé ; c’est celle qui a amené la civilisation occidentale et chrétienne aux quatre coins de la planète; c’est le seul où le communisme n’a pas réussi à s’imposer par la force des armes; c’est ce qui a construit ce qui était probablement l’empire le plus juste et le plus sacrificiel de l’histoire; c’est celui qui a saigné, bref, en faveur de tous les peuples qu’il a gouvernés.

Et cela, bien sûr, ne peut pas plaire aux anglophones, communistes, djihadistes, médiocres et autres ennemis de l’Espagne. C’est pourquoi ils manipulent l’histoire, se concentrent uniquement sur les erreurs qu’ils ont commises et oublient et dissimulent leurs actions et leurs exploits. Tapan, tout simplement, la vérité, et changez-la en une montagne de mensonges. Parce qu’ils ont l’intention de détruire l’Espagne pour créer quelque chose de nouveau, de différent, d’excentrique, d’abominable, de triste.

Nous avons donc une tâche passionnante: défendre l’Espagne en tant que mère, ce qui n’est pas parfait, mais qui est une mère. Nombreux sont ceux qui veulent détruire l’Espagne. Allons-nous le permettre?

Álex Navajas, 23/11/2018

